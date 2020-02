La dirigente dell’IC di Terme Vigliatore smentisce la voci di contagio da Coronavirus

La dirigente dell’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore Enrica Marano è stata costretta da diffondere un comunicato stampa per frenare le voci infondate di presunti contagi da Coronavirus in uno dei plessi di Terme Vigliatore. Le illazioni era state innescate sui social network dopo che si erano diffuse tra i genitori le notizie secondo cui una docente aveva fatto mettere la mascherina ad un bambino cinese, applicando rigidamente le “indicazioni comportamentali redatte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla polmonite da Coronavirus” pubblicate sul sito istituzionale della scuola. E’ iniziato così il tam tam della voci incontrollate su un probabile contagio all’interno della popolazione scolastica, con il comprensibile allarmismo da parte dei genitori.

Da qualche ora, il Dirigente Scolastico dell’I.C. Terme Vigliatore, professoressa Enrica Marano, ha pubblicato sul sito istituzionale della scuola, un comunicato che pubblichiamo integralmente. “Giungono notizie a questo Ufficio- esordisce la Marano- che sui social media circolino informazioni circa la presenza nelle classi di alunni costretti ad indossare la mascherina al fine di scongiurare possibili contagi dal Coronavirus. Si informa che la notizia è assolutamente falsa e diffamatoria e che nell’Istituto non sono presenti né studenti né personale scolastico proveniente dalle zone di contagio per motivi familiari, turistici e/o di formazione. Si precisa che è compito del Dirigente scolastico tutelare la sicurezza anche in termini di salute della collettività scolastica e, conseguentemente, attuare quanto in suo potere ai fini della prevenzione secondo le disposizioni del Ministero della Salute. Si prega, pertanto, di non scadere in inutili e infondati allarmismi né, tantomeno, di prendere arbitrarie iniziative a nome dell’Istituto che la sottoscritta rappresenta, rammentando che eventuali comportamenti irresponsabili di procurato allarme si configurano come reato perseguibile dal Codice penale vigente. Certi della consueta collaborazione, si augura il sereno prosieguo delle lezioni”.

Lanciare un allarme pubblico del genere nella popolazione sulla base di voci non verificate diventa pericoloso, con possibile conseguenza penali per chi lo diffonde. Allo stesso modo generalizzando la situazione si rischia di mettere in cattiva luce un Istituto scolastico e quindi anche tutto il personale, senza però avere contezza di quanto denunciato nel post. Una maggiore informazione prima di scrivere sui social, non guasterebbe mai.