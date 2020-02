Furnari, il movimento Cinquesei: “L’assessore Melita Messina non ci rappresenta più”

Colpo di scena nel comune di Furnari, dove il sindaco Maurizio Crimi, già alle prese con le dimissioni dell’assessore Anna Chiofalo, ha ricevuto una lettera dal movimento “Cinque-sei” del presidente Nino Chiofalo, con cui si disconosce dalla carica l’assessore Melita Messina, espressione dello stesso movimento.

Le motivazioni di questa presa di posizione da parte di un gruppo che ha sostenuto dall’inizio il programma del sindaco Crimi sono chiarite in una lunga lettera, che sostanzialmente puntano il dito contro l’atteggiamento dell’assessore Melita Messina, a cui viene contestato il mancato confronto con il movimento e la scarsa condivisione degli obiettivi programmatici ed inseriti nello statuto.

Così scrivono rivolgendosi al sindaco Crimi: “Come lei ben sa, ci siamo costantemente impegnati in ambito sociale, ambientale e politico con iniziative sempre volte a garantire il bene della comunità in cui viviamo. Sin dalle prime nostre mosse, riteniamo di esserci contraddistinti per la tenacia, l’entusiasmo e la forza con cui abbiamo messo in campo i nostri ideali, senza mai risparmiarci. Quella stessa tenacia, quell’entusiasmo e quella forza che ci hanno permesso di ottenere grandi soddisfazioni in campagna elettorale con i nostri candidati Paola Belardo e Giovanni Accetta. Abbiamo concentrato le nostre energie sulle varie iniziative da organizzare a vantaggio della comunità come ad esempio la pulizia delle spiagge da Tonnarella a Bazia, la pulizia dello spazio esterno della scuola di Tonnarella prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’iniziativa di BookCrossing “liberi di leggere”, per non dimenticare la battaglia che ci ha visti uniti, fianco a fianco, contro la discarica di Mazzarà per una possibile riapertura. Abbiamo promosso altre iniziative sempre a favore della nostra comunità. Politicamente alla fine del primo anno di amministrazione abbiamo affisso dei manifesti per chiedere pubblicamente un cambio di giunta poiché ritenevamo che gli assessori allora in carica non stimolavano adeguatamente l’azione politico-amministrativa. Quando abbiamo dimostrato di essere pronti ad aiutarla, lei ha manifestato una grande apertura e fiducia nei nostri confronti. Avevamo proposto come assessore Angelo Mendolia ma che non ha potuto accettare per la presenza in consiglio di una parente. Abbiamo quindi puntato su Melita Messina, una donna esterna al movimento e che, seppur armata delle migliori intenzioni, nel corso di questi sette mesi amministrativi, non ha dimostrato di mettere in atto i principi del movimento basati su regole di dialogo, partecipazione, collaborazione e coinvolgimento del nostro gruppo, presupposti, questi, per noi indispensabili ed imprescindibili che non possono in nessun modo mancare, specie in chi ci dovrebbe rappresentare. Per tale mancanza di condivisioni di intenti, oltre alla numerose violazioni della stessa nei confronti dello statuto associativo e del “foglio verde” che regola la nostra politica, dobbiamo a malincuore informarla che, da ora in avanti, non riconosceremo di essere rappresentati dall’assessore Melita Messina e la invitiamo a convocarci per una nomina in sua sostituzione. Qualora- conclude il documento- non ci fosse da parte sua disponibilità, o rinnovata fiducia in tale senso, rimetteremo al suo volere, rinunciando alla carica, dimostrando ancora una volta che le nostre scelte sono dettate dal buon senso e dalla voglia di condurre un’azione politica in favore dell’unico ed esclusivo interesse della collettività”.

Si attendono adesso le decisioni del sindaco Crimi che potrebbe non volersi privare dell’apporto fattivo del movimento “Cinque-sei” e quindi procedere alla revoca del mandato alla Messina ed alla nomina di un altro assessore in quota del movimento stesso, oppure potrebbe aprire un tavolo di confronto con tutto il gruppo di maggioranza, prima di prendere la decisione definitiva.