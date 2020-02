Cesarò, la Guardia Forestale salva una donna di 92 anni rimasta isolata in casa

Gli uomini del Corpo Forestale del Distaccamento di Cesarò stamattina hanno prestato soccorso ad una anziana signora 92enne di Cesarò, la cui abitazione, a causa delle avverse condizioni meteo, non poteva essere raggiunta dall’ambulanza del 118 per un ricovero urgente presso una

struttura ospedaliera.

La centrale operativa del 118 ha allertato il COP del Corpo Forestale presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e sotto il coordinamento dell’Ispettore Ripartimentale Giovanni Cavallaro è stato richiesto l’intervento dei colleghi Cesarò. Il personale in servizio con l’ausilio di uno degli automezzi idonei e con a bordo anche personale del 118 ha raggiunto l’abitazione della donna, per poi trasportarla all’Ambulanza del 118, che ha poi raggiunto il più vicino nosocomio.