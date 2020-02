Avvocatura e pari opportunità, domani un convegno nella sala del parco Magg. La Rosa

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. organizza domani 6 febbraio alle 15.30 presso l’auditorium del Parco Magg. La Rosa un incontro sul tema Deontologia e Professione Forense – il ruolo dell’Avvocatura e pari opportunità.

Dopo i saluti istituzionali affidati all’avv. Antonella Fugazzotto Presidente Ordine Avvocati Barcellona P.G all’avv. Giovanni Arena, Componente Consiglio Nazionale Forense, introdurrà i lavori l’avv. Corrado Rosina, Presidente Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati Barcellona P.G. A moderare l’incontro sarà l’avv. Santina Maiorana, Vice Presidente Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati Barcellona P.G. Sul tema relazioneranno l’avv. Antonella Macaluso, Presidente CPO COA Caltanissetta e Responsabile Rete Sicilia CPO, l’avv. Giuseppina Siracusa Vice Presidente Consiglio Distrettuale Disciplina di Messina e l’avv. Giuseppe Tortora Presidente Camera Penale Barcellona P.G.

Sono inoltre previsti gli interventi dei responsabile Pari Opportunità di alcuni enti pubblici, l’avv. Angelita Pino per il Comune di Barcellona P.G., il dott. Pierpaolo Ruello per il Comune di Milazzo, l’avv. Milena Barbiera per Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti e l’avv. Cettina Miasi per Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.