Sit-in contro l’abbattimento di alberi in città: “Chiediamo l’incremento degli spazi verdi”

Un gruppo di attivisti del collettivo Maninterra ha presentato oggi le sue proposta per il rispetto del verde pubblico, partendo dalla necessità di applicare le norme sull’abbattimento degli alberi e sugli interventi di compensazione del danno ecologico, con la piantumazione di decine di giovani alberi.

Un gruppo, non troppo numeroso, ha comunque potuto esprimere la sua posizione, presentando le sue richieste all’amministrazione comunale. In particolare il collettivo chiede di rendere pubblico il bilancio arboreo comunale, nel rispetto della legge sulle “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (L. n.10 del 14 gennaio 2013) che obbliga il sindaco due mesi prima della scadenza del suo mandato a rendere noto “il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto tra il numero degli alberi presenti in area urbana di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso”. Si chiede inoltre l’incremento degli spazi verdi urbani, come previsto dalla Legge n.10 del 14 gennaio 2013, che all’art.6 decreta come i Comuni “debbano promuovere l’incremento degli spazi verdi urbani, di cinture verdi intorno alle conurbazioni e adottino misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto “isola di calore estiva”. E’ stata inoltre sollecitata l’approvazione del piano del verde comunale, con la piantumazione di quantità di alberi eguale a quella abbattuta, da effettuare con alberi già grandi per compensare almeno in parte l’abbattimento di alberi pluridecennali che producono pertanto più ossigeno e umidità, ma anche l’istituzione del progetto di piantare un albero per ogni nato, ricordando che l’art. 2 della suddetta legge recita “In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale”.