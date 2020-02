La Uil sulle vertenze al comune di Barcellona: “Bisogna seguire le priorità già fissate, prima i precari”

L’Uil-Fp, attraverso un nota firmata dal segretario generale Pippo Calapai, dal delegato provinciale Maurizio Giliberto e dal RSU di Barcellona Sergio Munnia, chiarisce la sua posizione in merito alla stabilizzazione del personale precario e delle progressioni verticali ed orizzontali a palazzo Longano. L’organizzazione sindacale ribadisce la necessità di procedere secondo l’iter già programmato che prevede nell’ordine la stabilizzazione dei precari contrattisti, quella dei lavoratori Asu e quindi le progressione verticali e orizzontali all’interno della pianta organica.

“Una volta centrato il primo step quello della stabilizzazione dei contrattisti – si legge nella nota – è giusto portare a termine ogni adempimento procedurale, entro questo mese di Febbraio 2020 e, comunque, prima della prossima riunione della Cosfel, per poter stabilizzare i lavoratori A.S.U. La U.I.L. ha ritenuto molto pericolosa e, praticamente, impraticabile la soluzione formalizzata al tavolo di trattativa da alcune sigle sindacali, che hanno addirittura ipotizzato ed auspicato di attendere l’adozione del prossimo bilancio e di legare temporalmente la stabilizzazione degli A.SU. all’adozione delle progressioni verticali, senza spiegare quale sarebbe stato l’aspetto positivo sia per i lavoratori precari quanto per quelli di ruolo. E’ sotto gli occhi di tutti che ciò avrebbe comportato uno slittamento dei tempi, almeno fino al prossimo ottobre, con ulteriori incertezze legate al fatto che che l’Amministrazione in carica cesserà il proprio mandato in primavera. Sarebbe stato un salto nel buio e la UIL ha insistito affinché si procedesse con il secondo step per raggiungere l’obiettivo prefissato“.

L’organizzazione sindacale si è dichiarata pronta vigilare sulla tempestiva attivazione della procedura per le progressioni verticali che, verosimilmente, interesserà poche unità di personale, mentre, in sede di contrattazione decentrata, solleciterà soprattutto le progressioni orizzontali che potranno, invece, coinvolgere una larga parte dei dipendenti.

“Per ciò che concerne le progressioni verticali, ci preme chiarire che il tentativo è quello di poter applicare la procedura introdotta dall’art,22 della Legge Madia, che scadrà il prossimo 31 Dicembre 2020. Non può, però, sottacersi ai lavoratori il fatto che detta normativa è molto restrittiva poiché stabilisce un limite numerico stringente, atteso che il numero di posti per tale procedura non può superare il 20% di quelli previsti nel piano di fabbisogno, come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. Oggi sappiamo, comunque, che occorrerà riformulare un nuovo piano assunzionale e che, dall’1/2/2020 all’1/4/2020, sono previste sette pensionamenti di personale. Questo è giusto che i lavoratori lo sappiano, per evitare facili aspettative“.