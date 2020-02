Il pesce stocco, un alimento nutriente

Deriva dal merluzzo pescato nei mari del Nord e poi lasciato essiccare per circa tre mesi dopo averlo accuratamente eviscerato e lavato. Un tempo i marinai lo appendevano ai pennoni delle navi in modo che il freddo e il vento lo asciugasse. In Sicilia viene lasciato come merce di scambio e a Messina in particolare possiamo trovare ricette uniche ed originali difficili da assaggiare in altre zone dell’isola dove è il baccalà ad essere più presente specialmente a Palermo e Trapani.

Tipica è la famosa ghiotta di pesce stocco o la versione in bianco detta alla messinese cucinata con patate,capperi olive verdi in salamoia, zucchine lunghe essiccate e un tempo con le durissime pere spinedde.

E’ un piatto unico completo perché ricco di tutti i nutrienti indispensabili per un corretto ed armonico sviluppo corporeo con delle buone proteine animali e se ben cucinato può essere mangiato da tutti.

Un tempo quando si vendemmiava era la pietanza che le donne preparavano per gli uomini che pigiavano l’uva nel palmento naturalmente accompagnato da un buon vino rosso e da qualche fetta di pane casereccio da inzuppare nel sughetto.

Da piatto povero oggi è diventato una prelibatezza da consumare in buona compagnia quando si ha voglia di far festa degustando un manicaretto dal sapore unico e dal grande valore nutrizionale.