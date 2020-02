Avviata la riqualificazione di piazza Libertà, promossa dal M5S

E’ iniziato stamattina l’intervento di riqualificazione di piazza Libertà, che riguarderà non solo la fontana martirizzata dai vandali e dell’incuria, ma anche la sistemazione del verde, con la potatura delle palme, e dei giochi per bambini, con l’eliminazione di alcune strutture danneggiate e pericolosi per i passanti. L’iniziativa è stata programmata da tempo del Movimento 5 Stelle ed in particolare dal sottosegretario Alessio Villarosa, che con messaggio sul suo profilo social ha chiarito la tipologia degli interventi

“Da stamattina è finalmente cominciato un progetto – scrive – che cerco di portare avanti da tempo, da quasi un anno. Ho deciso di riqualificare una delle piazze simbolo della mia città, Piazza Libertà. Sono iniziati oggi la prima parte dei lavori che riguarderanno la fontana e che consisteranno nella pulizia totale e re-impermeabilizzazione del fondo, lo smantellamento totale del marmo con conseguente ripristino, il rivestimento e pulizia dei graffiti presenti su tutta la superficie esterna alla fontana, mediante solventi organici ed acqua compressa per farla tornare al suo stato iniziale. Alla fine dei lavori saranno riposizionati anche i pesciolini rossi che abbiamo salvato”.

“Il secondo intervento – continua Villarosa – che faremo nelle prossime settimane, riguarderà il verde e la rimozione dei giochi ormai distrutti con conseguente piantumazione di nuovi arbusti. Il Comune inoltre sta già intervenendo creando una via di collegamento interna con la zona dell’Ex Pescheria, utilizzando proprio i fondi della nostra Norma Fraccaro approvata nel 2018. Credo che Piazza Libertà (forse per via anche del nome) possa diventare un punto veramente importante per la nostra città e per la sua movida. Ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale che, nell’ottica della leale collaborazione tra enti, ha permesso che questo nostro “piccolo” progetto possa diventare presto realtà”.

Il M5S ha annunciato l’avvio di una raccolta fondi per donare nuovi giochi alla Piazza, visto che quelli che ci sono ormai sono inutilizzabili. A conclusione dei lavori, sarà organizzato un evento con l’idea di realizzare anche alcuni murales sui muri che circondano la piazza, ormai chiusa la traffico, che potrebbe allargare l’area della movida barcellonese, con un occhio attento alla sicurezza.

La riattivazione della telecamere a circuito chiuso come deterrente contro i vandali, ma anche contro chi vorrebbe trasformare la zona in una piazza di spaccio, è una delle iniziativa necessaria, di cui si farà carico l’amministrazione comunale, con i fondi statali destinati proprio a questo tipo di iniziative.