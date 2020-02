Torna il Carnevale Oliverese organizzato da amministrazione e associazioni

È stato definito il programma ufficiale del Carnevale 2020 Oliverese, organizzato dall’Amministrazione del sindaco Iarrera e dalle associazioni del territorio. Si tratta di un ritorno dopo molti anni di assenza.

Ecco gli appuntamenti:

Domenica 23 e Martedì 25 Febbraio alle 15 l’appuntamento è fissato alle ex scuole medie per la partenza della sfilata di carri e gruppi mascherati fino a piazza Roma. Dalle 22 è in programma la serata danzante nei locali della “Tonnara di Oliveri” fino a tarda notte. Ad animare la serata ci saranno i dj Salvo Sottile, Christian Chiarenza, Salvo Tumminia e Max Merlino, con la guest star dj Pippo Basile.

“Ho lanciato un messaggio alle associazioni e ai ragazzi – afferma l’assessore al turismo e allo spettacolo Francesco Scardino – ed ho ricevuto le loro risposte entusiastiche. A ognuno di loro va il mio più sentito grazie. Mi preme sottolineare che dopo tantissimi anni dall’ultima volta, saluteremo il Carnevale anche alla “Tonnara di Oliveri” con balli in maschera. Insieme alla Pro Loco, abbiamo lavorato tantissimo per fare in modo che ciò accadesse. Con l’aiuto di tutti c’è l’abbiamo fatta. Credo che questo ritorno rappresenti la volontà di proseguire dritti verso il futuro aggrappati alle nostre tradizioni.”