Ripulita l’area del mercato ortofrutticolo di Nasari, da oggi attive le telecamere della Dusty

Saranno sanzionati con multe pesanti (tra 300 e 600 euro) i cittadini che continueranno a utilizzare l’area antistante il mercato ortofrutticolo di contrada Nasari come una discarica a cielo aperto. L’amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessore Angelo Paride Pino, ha infatti provveduto alla bonifica dell’area con gli operai della Dusty ed ha disposto d’intesa con la ditta l’installazione di una telecamera per individuare coloro che continuano a gettare indisturbati i rifiuti senza alcun rispetto per il decoro della città. Contestualmente è stato avviato una confronto con gli operatori del mercato ortofrutticolo affinché si organizzi al meglio lo smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area. “La bonifica è stato eseguito con ritardo – afferma l’assessore Pino – a causa anche delle proteste dei lavoratori che non avevano ricevuto gli ultimi stipendi. Adesso la situazione si è normalizzata ed è iniziata un’azione di repressione contro chi lascia i rifiuti per strada, con pesanti sanzioni pecuniarie”.