Provvidenziale intervento all’ospedale di Barcellona, operato un giovane per la rottura di un rene

Un giovane di 20 anni, M. C. di Terme Vigliatore, coinvolti in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica è stato operato d’urgenza dai medici del reparto di Chirurgia generale dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona per la rottura del rene sinistro. La tempestiva diagnosi da parte di medici del Pronto Soccorso del nosocomio barcellonese ha accelerato i tempi d’intervento e consentito di operare il ragazzo che adesso si trova ricoverato presso la Rianimazione dell’ospedale di Milazzo per essere monitorato.

“Ancora una volta – afferma i rappresentanti della Uil Medici – nonostante Barcellona sia qualificato presidio di base con mancanza di unità operative fondamentali per affrontare questo tipo di emergenze, la struttura ed il personale si è dimostrato all’altezza di far fronte anche a questo tipo di situazioni importanti”.