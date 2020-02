L’IC Bastiano Genovese aderisce al progetto nazionale “La musica in verticale”

L’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “B. Genovese”, diretto da Francesca Canale, ha aderito al progetto nazionale in rete “La musica in verticale” – Trinity musicale, per lo sviluppo delle competenze musicali nei tre ordini di Scuola. Nei plessi della Scuola dell’Infanzia e nelle Scuole Primarie sono attuate sperimentazioni che mirano a potenziare ed ampliare il curricolo di musica, concretizzando la continuità verticale con la Secondaria di primo grado, attraverso il corso a Indirizzo Musicale, dove i docenti di strumento “accompagnano” l’alunno/a nel suo percorso formativo. La pratica della musica aziona capacità percettive, cognitive, espressive e affettive, sviluppando anche la capacità di attenzione, concentrazione e di ascolto. Inoltre il contatto con lo strumento allontana gli automatismi abituali, favorendo la creatività.

L’accordo di rete è stato firmato dai Dirigenti Scolastici il 29 Gennaio, presso l’I.C. di Giardini Naxos, (Scuola capofila) diretto da William D’Arrigo. Fanno parte della rete nazionale 30 Istituzioni Scolastiche, come l’Istituto Musicale “Bellini” di Catania, il “Cavour” di Catania, il “Dusmet” di Nicolosi, un Istituto di Stresa e uno di Balangero (Torino), presenti alla cerimonia in collegamento via skype.

Il progetto, che nasce sotto i migliori auspici, darà nuova linfa all’interno delle Scuole partecipanti, garantendo un supporto nell’organizzazione delle risorse e investendo nella formazione dei Docenti.