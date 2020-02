Il collettivo Maniterra organizza un sit-in davanti al Comune per la tutela del verde a Barcellona

Il collettivo Maninterra riaccende il dibattito sul tema della salvaguardia del patrimonio arboreo pubblico nella città del Longano e domani 4 febbraio organizza nella piazza antistante il municipio Barcellona un sit-in a partire dalle 9.30 per sostenere le sue proposte. Gli attivisti ambientalisti, che si erano battuti per evitare il taglio dell’ultimo albero di piazza San Sebastiano, pongono l’accento sull’abbattimento di molti alberi nell’area di villa Primo Levi, dove è in corso un intervento di riqualificazione. Con la protesta di domani il collettivo Maniterra chiede che si fermi il taglio indiscriminato degli alberi e che in ogni caso si applichi la normativa che prevede la compensazione dei numerosi tagli effettuati negli ultimi anni, clamorosi i pini storici monumentali di Piazza San Sebastiano, con la piantumazione di piante equivalenti a quelle abbattute. Il collettivo ambientalista sollecita l’adozione del piano per verde urbano e rilancia la proposta già operativa in altri comuni, della piantumazione di un albero per ogni nascituro

“Dopo lo scempio perpetrato negli ultimi mesi sugli alberi della c città – affermano gli attivisti – ci chiediamo se fosse necessario questo tipo d’intervento e secondo quali criteri vengono abbattuti alberi che, ad oggi e fino a prova contraria, non risultano avere problemi che ne rendano necessaria la distruzione. Perché continuano a cadere alberi in questa cittadina già piena di cemento e con pochissimi spazi verdi e chiediamo che la cittadinanza venga informata in merito alle scelte adattate in questo tipo di interventi. Per garantire una buona qualità dell’aria, ad ogni albero adulto abbattuto dovrebbe, per compensare il danno ecologico, si dovrebbero piantumare una decine di giovani alberi e questo crediamo non sia ancora avvenuto”.