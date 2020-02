Bonifica in piazza Libertà, oggi l’intervento del Comune, da domani quello del M5S

La piazza Libertà di Barcellona è ormai diventata uno dei centri di aggregazione della movida barcellonese, insieme all’area dell’ex pescheria e a quella tra la vecchia stazione e la piazza Alfano. Con la presenza di tante persone, non mancano gli incivili che ciclicamente danneggiano la fontana i giochi e le suppellettili presenti nell’area di parcheggio. Stamattina sono intervenuti i mezzi della Dusty, dando seguito ad una richiesta dell’assessore Angelo Paride Pino, che hanno proceduta ad un prima pulizia della fontana e delle aree a verde che la circondano. Dall’assessore è arrivato l’appello ai ragazzi di evitare comportamenti che possono danneggiare nuovamente la zona. L’amministrazione comunale è in attesa di un finanziamento per l’installazione di nuove telecamera, che possano diventare un deterrente per i vandali più perseveranti.









Sulla stessa zona, da domani, inizieranno ulteriori interventi programmati dal Movimento 5 Stelle e donati dal sottosegretario Alessio Villarosa, che da diversi mesi porta avanti un progetto di riqualificazione di una della piazze più vandalizzate della città.