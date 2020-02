Banco Alimentare: un 2020 con tante novità e speranze

E’ ripresa l’attività del Banco Alimentare nella nostra Città. Grazie alla perseveranza del Lions Club Barcellona P.G., che continua a coordinare le operazioni necessarie a consentire il rifornimento puntuale delle Strutture caritative, e alla generosità della Ditta Sindoni Autotrasporti, che garantisce il servizio di trasferimento della merce dal magazzino del Banco Alimentare della Sicilia Orientale di Catania, il servizio di assistenza alimentare alle famiglie indigenti continua ad essere un punto fermo dell’azione degli Enti Caritativi della nostra Città.

Dopo un 2019 assai difficile che ha visto una drastica riduzione delle consegne di derrate alimentari (-30%) da parte del Fondo Europeo di Aiuto agli Indigenti (FEAD) a fronte, invece, di un continuo aumento della richiesta di assistenza, l’anno appena iniziato porta con sé novità e speranza.

La novità più significativa – ricorda Francesco Borgia responsabile del servizio per il Lions Club, è rappresentata dall’incremento delle Strutture Caritative che operano nella nostra città (passate da 5 a 7) con la convenzione del Comitato di Barcellona P.G. della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione La Casa di Francesco, che si aggiungono alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, all’Oratorio Salesiano, alla Parrocchia San Giovanni Paolo II di Portosalvo, alle Figlie di Maria Ausiliatrice ed alla Casa di Solidarietà ed Accoglienza. Passano così da 1495 a 2325 il numero delle persone assistite con un incremento di oltre il 50% a dimostrazione della difficoltà in cui versano numerosi nuclei familiari. Fortunatamente la consegna delle derrate alimentari da parte del Banco Alimentare della Sicilia nel mese di gennaio ha garantito la copertura dell’incremento.

La speranza è che la copertura del fabbisogno venga garantita per tutto l’anno per evitare il ricorso a forniture straordinarie sin qui assicurate dalla grande generosità dei barcellonesi e degli Enti caritativi che hanno provveduto a garantire, a tutti gli indigenti assistiti, la continuità di un servizio di fondamentale importanza.

L’attesa è grande per La Casa di Francesco che ha richiesto la disponibilità di alcuni locali da adibire all’espletamento dell’attività del Banco Alimentare. L’Associazione si è vista accordare la convenzione per 400 assistiti iniziali (stante la ristrettezza degli attuali locali) ma sono già oltre 650 le persone assistite di cui oltre 300 bambini e la necessità di spazi adeguati è oramai indifferibile.

Il Progetto di creare un “polo del terzo settore” nei locali siti in Via Giovanni Gentile, che veda oltre alla Casa di Francesco anche la Comunità di Sant’Egidio unite nel comune sentimento di “servire la comunità” in una zona che vive situazioni di particolare disagio, è più che un auspicio. Potrebbe anzi essere il dono con il quale, l’attuale Amministrazione Comunale offra un segno concreto di attenzione verso un mondo fatto di uomini e donne che quotidianamente spendono parte del loro tempo e delle loro vite a favore dei bisognosi, un modo per ringraziarli e farli sentire parte del grande progetto sociale che, nonostante tutto, caratterizza la Nostra Città.