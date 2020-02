UGL: la stabilizzazione dei ASU al Comune di Barcellona deve essere la priorità

L’UGL, insieme ai sindacati USB e MGL, hanno sostenuto con forza la rimodulazione della dotazione organica finalizzata al reperimento dei posti per la stabilizzazione del personale ASU, esprimendo un parere favorevole ed incondizionato alla proposta dell’amministrazione comunale

I rappresentanti Maria Patrizia Rossitto RSU del comune di Barcellona, Iano Iraci delegato provinciale UGL e Pier Domenico Imbesi responsabile provinciale ALE UGL hanno ribadito come la stabilizzazione dei contrattisti ieri e dei lavoratori ASU oggi sia un problema di emergenza sociale che impone, come anche richiesto da un centinaio di dipendenti comunali, soluzioni immediate e concrete.

“I tempi stretti imposti dalla COSFEL – affermano – purtroppo non hanno permesso soluzioni diverse da quelle individuate e presentate il 30 Gennaio dalla Amministrazione nell’aula pre-consiliare. Non deve essere dimenticata la circostanza che la stabilizzazione degli ASU, pur essendo stata già programmata insieme a quella dei contrattisti nell’anno 2018 e poi nel 2019, per volere della COSFEL di separare le due stabilizzazioni, è stata ulteriormente rinviata al 2020. Tale rinvio, accettato coscienziosamente dai lavoratori ASU, ha di fatto permesso la conquista della contrattualizzazione di 155 contrattisti entro l’anno 2019. L’UGL, anche a seguito delle citate ragioni, ha pertanto condiviso l’operato della Amministrazione Comunale nella ricerca di nuovi spazi assunzionali per la prioritaria stabilizzazione di 46 lavoratori ASU, riconoscendo che fosse l’unica strada immediatamente percorribile per dare finalmente serenità e tranquillità ad altrettante famiglie che da 25 anni vivono in situazione di perenne disagio”.

Sulla posizione meno favorevole dei dipendenti già di ruolo, che hanno visto rinviare l’opportunità di una progressione verticale attesa da anni, l’UGL chiarisce la sua posizione: “La decisione di approvare la modifica della dotazione organica è stata assunta considerando anche che le possibilità di riqualificazione del personale ai sensi del Decreto Madia non erano pregiudicate bensì soltanto rinviate successivamente ai pensionamenti maturandi nel 2020 con la individuazione di nuovi spazi assunzionali”.