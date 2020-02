Terme Vigliatore alla BIT di Milano, la fiera del turismo

Il comune di Terme Vigliatore sarà presente alla fiera dei turismo di Milano, la BIT, Borsa Internazionale del Turismo. Sarà un’importante vetrina per il centro tirrenico, ottenuta grazie al vice presidente nazionale di “Comuni Fioriti Italiani”, Michele Isgrò che ha voluto come la Regione Siciliana fosse presente alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’annuncio è arrivato dal portale del comune: “si porta a conoscenza che il Comune di Terme Vigliatore insieme ai Comuni Fioriti della Sicilia parteciperà alla BIT Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano nei giorni 9, 10 ed 11 Febbraio 2020. Lo spazio espositivo dedicato ai “Comuni Fioriti” si troverà all’interno dello Stand Istituzionale della Regione Siciliana. L’occasione di promozione dell’intero territorio si tramuta in occasione anche per gli operatori del settore turistico locale. Si invitano pertanto le aziende interessate alla promozione della propria attività in tale contesto, a consegnare entro giorni 5 dalla data odierna il proprio materiale promozionale ( video della durata max di 30 secondi o cartaceo di formato cm 10×21)”. E’ certamente una bella occasione per il comune dei “fiori, dei vivai e delle terme” che potrà mettersi in mostra gratuitamente e sfruttare questa grande occasione di promozione dei propri prodotti e cioè sia il turismo termale e non e il settore florovivaistico.