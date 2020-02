Oliveri, l’amministrazione offre a due ragazzi il viaggio della memoria ad Auschwitz

L’amministrazione comunale di Oliveri, in collaborazione con la “Ventucci Viaggi” di Barcellona, offre a due giovani residente nel borgo marinaro il “Viaggio della Memoria”, al museo di Auschwitz, in Polonia.

“Vogliamo dare a tutti i ragazzi – afferma il sindaco Francesco Iarrera, la possibilità di essere selezionati per ricevere questo premio e per questo abbiamo chiesto di stabilire assieme a tutti i cittadini di Oliveri i criteri per scegliere i vincitori del premio”.

Il viaggio dovrà avvenire tra Febbraio e Marzo e qualora quest’anno non si riuscissero a identificare criteri basati sul merito, si potrebbe optare per un sorteggio, fra coloro che ne faranno richiesta.

“Auschwitz non va raccontato. Auschwitz deve essere visto. L’uomo – racconta Iarrera – altre volte nella storia ha tentato di cancellare se stesso: nei Gulag, nelle pianure indiane, altri sono sprofondati nell’abisso a cui conduce la discriminazione e l’intolleranza. Ognuno di questi abomini merita di essere ricordato, affinché la storia non si ripeta. Ma niente come Auschwitz ha custodito intatto le memorie di quelle atrocità. Per questo, almeno una volta nella vita, ogni uomo deve toccare e annusare la terra di quei campi. Almeno una volta nella vita, ogni uomo deve sentire l’odore del legno umido di quelle baracche. Almeno una volta nella vita, ogni uomo, deve vedere come può finire un uomo.”

Il sindaco, che molto probabilmente accompagnerò i due ragazzi in questo viaggio, ringrazia l’agenzia Ventucci per lo spirito di collaborazione che ha dimostrato in questa iniziativa.