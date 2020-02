La storia d’Italia scritta con il sangue di Matteotti, Mattei e Moro: un convegno organizzato da Mondonuovo

L’associazione Mondonuovo ha organizzato domani un incontro sul tema “Matteotti, Mattei, Moro, quando la Storia si scrive col sangue”. Il convengo era già stato programmato lo scorso 23 novembre 2019 e rinviato per lutto cittadino proclamato dopo la tragedia della fabbrica di giochi d’artificio.

L’appuntamento è fissato domani 2 febbraio all’auditorium La Rosa con inizio alle 16. Dopo i saluti delle autorità introdurrà i lavori il Direttore di Mondonuovo Giovanni Frazzica. La relazione sul tema del convegno sarà tenuta dalla professoressa e scrittrice Patrizia Zangla, i cui testi storici sono acquisiti da molte Biblioteche e Università nazionali e internazionali. A seguire sono programmati gli interventi del prof. Maurizio Ballistreri, dell’avv. Enzo Palumbo, già senatore della Repubblica, e di Cosimo Recupero, Segretario del Psi barcellonese e già Assessore al Comune. L’invito all’incontro è esteso ai parlamentari, ai segretari di partiti, di associazioni e di sindacati.

“Il Convegno che stiamo realizzando a Barcellona Pozzo di Gotto – afferma Frazzica – ci consente di celebrare tre personaggi importanti della nostra storia. Con la loro storia ci aiutano a far capire, soprattutto ai giovani, il valore della libertà che si realizza quando in una società la democrazia è compiuta e i diversi poteri dello Stato si muovono in un clima di fisiologica armonia. La violenza, l’omicidio politico, ieri come oggi, rappresentano la patologia del sistema democratico, che dobbiamo cercare di evitare. Questa la nostra intenzione”.

Associazione Culturale Mondo Nuovo