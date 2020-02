Furto di energia elettrica, pesante condanna riformata in appello

Inusuale e pesante la condanna che è stata fortunatamente riformata riguardante furto di energia elettrica.

I fatti risalgono al 2016 quando i carabinieri di Rometta hanno arrestato una donna di 63 anni, E. P., con l’accusa di furto d’energia elettrica pluriaggravato dall’ utilizzo di mezzo fraudolento su bene di pubblica utilità.

La donna aveva realizzato un vero e proprio sistema elettrico “parallelo” dentro le mura della sua abitazione, tant’è che i Carabinieri per rinvenire “il corpo del reato” hanno anche dovuto abbattere alcune pareti; con tale stratagemma l’imputata era riuscita, per anni, ad effettuare indebiti prelievi d’energia, falsando le bollette, e con ingente danno economico per l’ente distributore.

Il Tribunale di Messina aveva condannato l’imputata a ben 3 anni di reclusione, nonostante la stessa avesse comunque spontaneamente risarcito ENEL SPA prima del processo, e senza neppure concederle alcuna attenuante, in considerazione di gravi precedenti per rapina e favoreggiamento della prostituzione.

La Corte d’Appello di Messina, accogliendo il ricorso degli avvocati Pinuccio Calabrò e Fabio Marchetta, ha ridotto di due terzi (dunque a solo 1 anno di reclusione) la condanna inflitta all’imputata, che ora non andrà più in carcere.

I difensori dell’imputata, in virtù di recentissimi orientamenti giurisprudenziali in materia, hanno chiesto ed ottenuto sia le attenuanti generiche, attesa la antica datazione dei precedenti dell’imputata, sia pure l’attenuante specifica “dell’integrale risarcimento del danno”, come prova d’un comportamento resipiscente di cui tenere conto in sede d’adeguamento della pena al concreto disvalore del reato commesso.

Il Procuratore Generale si era opposto esprimendo parere contrario, anche al fine d’un patteggiamento sulla pena, di cui aveva chiesto integrale conferma.