Tentato omicidio a Terme Vigliatore nel 2007, un 34enne deve scontare 6 anni e tre mesi

I Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva in carcere, hanno arrestato il 34enne Salvatore Iannello, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di concorso in tentato omicidio aggravato. Il provvedimento è stato emesso emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina.

Il 9 febbraio 2007, in Terme Vigliatore, l’uomo, in concorso con altra persona, si rese responsabile di un tentato omicidio aggravato, in cui rimasero ferite due persone. In primo grado era stato condannato ad otto anni, pena ridotta in Appello e adesso diventato definitiva a 6 anni e tre mesi.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che nel mese di febbraio del 2007 hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, raccogliendo gravi e concordanti indizi a suo carico.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di per l’espiazione della pena.