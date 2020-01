Stabilizzazione Asu, via libera alla nuova dotazione di personale: rinviate le progressioni verticali

L’incontro tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali ha portato all’approvazione della nuova dotazione organica, che prevede i 44 posti destinati ai lavoratori Asu di Palazzo Longano che attendono ancora la stabilizzazione. Il parere dei sindacati è stato favorevole alla proposta di ridurre le posizioni apicali C e D, quelle dei funzionari, per aumentare quelle A e B, così creare gli spazi occupazionali per i 44 precari del bacino degli ASU. Ci sono però stati alcuni distinguo, con la Cgil e Csa che hanno espresso le loro perplessità, ognuno con motivazioni diverse, sulla mancata previsione delle progressioni verticali nell’ambito della stessa rimodulazione approvata in questa fase per gli ASU, senza rinvii ad una successiva modifica sulla base dei dati relativi ai pensionamenti del 2020. Sarebbe infatti 15 i dipendenti di ruoli che raggiungeranno i limite delle pensione entro la fine dell’anno, creando così l’opportunità di attuare la stabilizzazione del precari e le eventuali scatti di carriera previsti dal contratto per i dipendenti. Cgil e Csa hanno votato a favore, chiedendo però che venga valutata l’opportunità di non penalizzare i dipendenti di ruolo, in attesa da anni di ottenere la progressione delle loro mansioni.

Il Csa, pur ribadendo la priorità nel percorso di stabilizzazione dei precari ASU, ha sottolineato la possibile illegittimità della procedura, la mancata tutela dei dipendenti di ruolo e la difficoltà operativa degli uffici, che, senza un adeguato numero di funzionari apicali, rischiano di non riuscire a portare avanti il lavoro programmato. Con un paragone di tipo militare, ci sarebbe tanti soldati e pochi comandanti.

“L’amministrazione Materia – dichiarano Francesco Fucile Segretario Generale FP CGIL e Gaetano D’Agostino, Annamaria Puliafito e Marialucia Picciolo, RSU FPCGIL – aveva preso un chiaro impegno con i lavoratori del Comune, impegno contenuto nel Piano Triennale del Fabbisogno 2019/2021 e la richiesta di modificare la dotazione organica per trasmetterla entro il 14 febbraio alla COSFEL per la sola stabilizzazione del personale ASU ci lascia oltremodo perplessi. Siamo convinti che la stabilizzazione del personale ASU rappresenti una priorità, ma la modifica alla dotazione organica dell’Ente, per come proposta dall’Amministrazione di fatto utilizzerebbe tutti i posti disponibili per la stabilizzazione degli ASU e priverebbe il personale di ruolo della, seppur limitata, possibilità di progressione verticale. L’Amministrazione chiarisca o tenti di chiarire con la COSFEL se rinviare le progressioni verticali ad una fase successiva possa determinare l’impossibilità di avviare le progressioni verticali tenuto conto del fatto che le disposizioni del Decreto Leg.vo 75/2017, art.22, si possono applicare entro il 31-12-2020 e che non avere posti disponibili liberi potrebbe determinare l’impossibilità di applicare il predetto art.22 sulle progressioni verticali. Si proceda come già definito perchè nessun lavoratore rimanga senza quelle risposte che aspetta da anni”.

La Cisl Fp di Messina, rappresentata da Giovanni Coledi, ha invece accolto con soddisfazione la proposta di modifica delle delibere della dotazione organica con l’individuazione dei necessari posti part-time (cat A e B) per lavoratori Asu in forza da oltre un ventennio al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con la necessità di elevare la quota percentuale del personale part-time dal 25 al 50% rispetto al personale a tempo indeterminato. “Per raggiungere questo importante traguardo, oltre all’ottenimento del contributo quinquennale erogato dalla Regione Siciliana – sottolinea la Cisl Fp di Mesisna – occorre che tutti gli atti necessari siano predisposti dall’Amministrazione e dagli uffici incaricati ed inoltrati alla Commissione presso il Ministero degli Interni che esprimerà il proprio parere nella seduta del 16 febbraio 2020. Abbiamo convenuto anche di aggiornare un tavolo di confronto che possa definire un percorso di progressione verticale per il personale a tempo indeterminato in linea con il decreto Madia, utilizzando le cessazioni del personale già programmate nel corso dell’anno 2020”.

I dipendenti di ruolo sono però in subbuglio ed hanno preparato una lettera all’amministrazione con cui si dichiarano di non condividere le scelte sulla riformulazione della pianta organica, che penalizza la crescita professionale del personale e preannunciano la decisione di tutelare nelle sedi opportune, se entro il 2020 non verranno predisposte le procedura per l’avanzamento di carriera previsto dal contratto e definito dalla legge Madia.