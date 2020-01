La nuova Aicon vuole restare in provincia di Messina: “Basta burocrazia”

Una possibile occupazione per oltre 350 dipendenti in tre anni, il rilancio di un marchio tra i più importanti nel mondo dei costruttori di yacht fino al 2010, la produzione nella zona industriale di Giammoro, fruttando il potenziale di un territorio che ha già le professionalità di far ripartire la produzione. Sono questi gli obiettivi del nuovo management americano che ha acquisito il marchio della società Aicon, fallita nel 2013 surclassata dalla crisi del settore degli yacht d’alto mare. L’ostacolo più grande affinchè questo progetto possa realizzarsi è quello burocratico, tanto da spingere i manager Marc-Udo Broich e John Venners a convocare una conferenza stampa per lanciare un ultimo messaggio alle istituzioni, prima di lasciare la Sicilia e trasferire l’attività a Fano, dove sono pronti ad accoglierli a braccia aperte. L’incontro si è tenuto presso l’ufficio del consulente contabile Attilio Liga, che insieme all’avvocato Dino Arrigo, si è impegnato in prima persona per sbloccare tutte una serie di procedure burocratiche che di fatto hanno bloccato per due anni, dal 2018 quando il nuovo gruppo di investitori ha acquisito il marchio all’asta fallimentare presso il tribunale di Barcellona. “Tutta una serie di lungaggini burocratiche – afferma Broich – hanno ritardato il nostro piano aziendale, che porterà a regime all’assunzione di 350 persone compreso l’indotto. Noi vogliamo restare in Sicilia, per tanti motivi, a partire dal quello della posizione, davanti alle Isole Eolie, in una zona dove la presenza di yacht è molto elevata nella stagione estiva. Nonostante i tanti tentativi di sbloccare la situazione, non siamo ancora riusciti ad acquistare un capannone, attualmente oggetto di una procedura fallimentare, che sarebbe l’ideale per iniziare la produzione. Sappiamo che in questo territorio ci sono le maestranze qualificate per far ripartire l’azienda, che punta ad un mercato di alto livello, per cliente che hanno la possibilità e la voglia di acquistare yacht di gran lusso. Non possiamo però subire ancora i ritardi di una burocrazia a cui non chiediamo altro di accelerare le procedure. Non abbiamo bisogno di capitale, perchè il nostro gruppo è in grado di sostenere i nostro progetti. Ci serve solo di bloccare le procedure per iniziate l’attività e non dover trasferire nelle Marche”. I consulenti della società hanno già avviato l’iter per l’acquisizione del capannone ed al loro fianco hanno trovato il supporto delle istituzioni regionali, rappresentate in questa fase dal deputato regionale Pino Galluzzo, che ha accolto le istanze degli imprenditori americani ed ha garantito il suo impegno affinché si creino le condizioni per evitare il trasferimento della produzione nelle Marche. Ecco i video della diretta della conferenza stampa: