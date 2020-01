Il dipinto sulla Madonna del Tindari dell’artista De Francesco donato alle Anime del Purgatorio

Domani sera, 1 febbraio, alle ore 18.00, presso l’Auditorium di San Vito, l’Associazione Genius Loci ha organizzato un convegno sulla figura del medico-artista barcellonese Francesco De Francesco.

L’iniziativa sarà l’occasione per presentare con il critico Nino Sottile Zumbo Il profilo artistico di De Francesco e il nuovo quadro raffigurante una Madonna Nera che stringe al petto un piccolo Gesù anch’esso nero: Nigra Sum Sed Formosa. L’opera a conclusione dei lavori sarà donata all’Oratorio delle Anime del Purgatorio. L’artista, in questa Chiesa, su richiesta della Confraternita delle Anime del Purgatorio, vi aveva già lavorato per tre estati consecutive, gratuitamente, per portare a termine la pala dell’altare raffigurante la Trinità e le Anime Purganti, in sostituzione alla tela di Pietro Cannata, del XVII secolo, rubata alla fine del secolo scorso.

Francesco De Francesco è anche l’ideatore e autore della bella fontana posizionata davanti al Duomo, inaugurata nel 1998, e che raffigura i due torrenti Idria e Longano che si incontrano, ed è anche l’autore del libro: “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”, impreziosite da ventuno tavole disegnate da lui.

Sono prevesti alcuni interessanti interventi. Padre Santo Colosi, Arciprete di Santa Maria Assunta Pozzo di Gotto, rievocherà il “culto” mariano della Madonna Nera, una rappresentazione tipica dell’iconografia cristiana, della Vergine Maria, accompagnata dal Bambino Gesù, il cui volto ha un colorito nero. L’architetto Marcello Crinò, della Associazione culturale Genius Loci, farà un excursus storico della ex Chiesa di San Vito e della ex Chiesa delle Anime del Purgatorio e dello stato di conservazione della relativa cripta. I lavori saranno moderati dal presidente della Genius Loci Bernardo Dell’Aglio. L’associazione precisa che a tutti i presenti sarà dato uno dei quattro pieghevoli recentemente editati, quello su “Beni culturali di Pozzo di Gotto”.