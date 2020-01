Grave carenza di personale nell’ospedale di Barcellona, la Fials pronta allo sciopero

La Segreteria Generale di Messina della FIALS è pronta alla mobilitazione per chiedere risposte alle criticità riscontato presso il presidio ospedaliero di Barcellona per la carenza di personale infermieristico, operatori socio assistenziali e ausiliari. Il nodo sarebbe la mancata sostituzione di coloro che hanno raggiunto i limiti dell’età pensionabile grazie anche alla legge sulla quota 100, che ha messo in crisi la turnazione in alcuni reparti del nosocomio barcellonese. “Da diverso tempo segnaliamo le gravi carenze di personale infermieristico, Operatore Socio Sanitario ed Ausiliario Specializzato in molte Unità Operative del Presidio Ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto (Chirurgia, Malattie Infettive, Medicina), evidenziando i conseguenziali disagi per i cittadini che si rivolgono alla struttura ed i rischi per il personale sanitario. Da circa un mese la situazione è allarmante ed è diventata ormai non più sostenibile, soprattutto nei reparti di Chirurgia, di Malattie Infettive e di Medicina, a causa di quiescenze, trasferimenti ed inidoneità. La programmazione dei turni del personale infermieristico è diventata impossibile con le poche unità rimaste in servizio ed interi turni vengono garantiti quotidianamente da altro personale sottratto ad altre unità operative con tutti i rischi e disagi che ne conseguono“.

Anche per quanto riguarda le figure di Operatore Socio sanitario ed Ausiliario Specializzato, la Fials ha chiesto più volte che lo stesso venisse integrato in quanto insufficiente e carente rispetto alle necessità di igiene della struttura e assistenziali domestico-alberghiere. “La mancata assegnazione in sostituzione del personale che è stato collocato in quiescenza o in congedo nell’ultimo periodo continua a sovraccaricare ulteriormente di lavoro le poche unità di personale rimaste in servizio attivo svolgono turni di servizio al limite di quanto consentito dalla D.lgs n° 66/2003 – legge n° 161/2014”.

In considerazione di tutto questo, l’organizzazione sindacale ha convocato un’assemblea di tutto il personale in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Barcellona per il prossimo 6 Febbraio 2020 dalle ore 13,00 alle ore 14,30 presso il locale riunioni della Direzione Medica del Presidio. “In caso di inerzia ed all’esito dell’assemblea si potranno attivare tutte le forme ed azioni legittime previste nel rispetto delle Leggi e dal C.C.N.L. per le Procedure di raffreddamento dei conflitti e tentativo di conciliazione e sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici”. Lo sciopero del personale sarebbe la prima conseguenza di questa situazione di criticità.