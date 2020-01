Coronavirus: stiamo calmi, ma non troppo!

Gli appassionati di storia ricorderanno la febbre tifoide che distrusse gran parte delle truppe greche durante la guerra del Peloponneso, 2450 anni fa esatti. Ecco, quella è considerata la prima “pandemia” della storia. Le pandemie sono delle malattie contagiose che si diffondono in più zone della terra assumono carattere globale. Da allora, molte altre hanno fatto tremare i nostri avi: la peste antonina, la peste bubonica, le pandemie di colera dell’800, la spagnola, l’AIDS, il tifo, la terribile “malattia del sudore”; ma anche le più recenti SARS e quella del virus H1N1.

A proposito, ricordate da dove proveniva la SARS? Proprio dalla Cina. E lo sapete che anche quello era un coronavirus? Proprio cosi! Il virus è sempre lo stesso ma quello di cui si parla in questi giorni è differente per alcuni aspetti, perché è giusto ricordarlo, i virus sono intelligenti, riescono a modificarsi per continuare a vivere e riprodursi, e si adattano alle nuove condizioni di vita molto più facilmente di ciò che crediamo.

Inutile dire quanto i Medici Veterinari che si occupano di sanità pubblica e di malattie infettive siano fondamentali nella gestione di questo fenomeno. Si tratta di agenti patogeni che provengono dagli animali, e da questi si trasmettono all’uomo. Dunque provate a immaginare che mondo sarebbe, o per meglio dire “non sarebbe” se i veterinari non svolgessero il loro lavoro come fanno ogni giorno, ovvero con scrupolo e professionalità elevatissime, specie in Italia, dove i controlli sanitari medico veterinari sono tra i migliori al mondo.

Ma veniamo al virus, che considerate le vignette che circolano sui social, non ha niente a che fare con Fabrizio Corona, anche se di danni ne ha fatti parecchi anche lui!

Scherzi a parte, noi Veterinari conosciamo questo virus da moltissimo tempo, da sempre, e abbiamo imparato una cosa importantissima su di loro, il loro tratto peculiare: sono degli abilissimi “saltatori di specie”. Che significa? Semplice: sono capaci di trasmettersi da una specie all’altra con straordinaria capacità, e non solo, cambiando animale (uomo compreso), possono cambiare anche zona del corpo preferita, dunque organi diversi, anche se va detto che il loro habitat preferito è l’apparato digerente, il che rappresenta un grosso fattore di rischio perché attraverso le feci possono contaminare più facilmente e più diffusamente.

Quando si trattò della SARS il contagio avvenne dal pipistrello all’uomo, oggi sembrerebbe sia partito dal mercato del pesce, dunque dai pesci. Ma è davvero così? Potrebbe, ma la comunità scientifica veterinaria è molto più propensa a pensare si tratti invece di “salti di specie” resi facili dalla mancanza di adeguate norme di biosicurezza.

In Cina, così come in altri paesi di quell’area del mondo, è facile trovare mercati alimentari all’aperto stracolmi di animali vivi e morti di ogni tipo, per il semplice motivo che vengono mangiati da quelle popolazioni: si, in Cina mangiano i pipistrelli, i cani e altro, e siccome la scienza per fortuna non bada al politicamente corretto, è giusto dire le cose come stanno. Da questa promiscuità sui banchi dei mercati partono i “salti di specie”, per il semplicissimo motivo che pipistrello (serbatoio preferito del coronavirus) e altri animali si trovano ammassati gli uni con gli altri, perché vengono consumati senza adeguate norme igieniche, perché gli animali non adeguati al consumo vengono invece considerati ancora buoni o dati in pasto ad altri animali che si contaminano e capite bene come alla fine di questo bel pastrocchio ci siamo noi!

In questo momento nel mondo si contano poco meno di 200 morti a causa di questo virus, e alcune migliaia di contagi, di cui due giunti in Italia. Sappiate che questi casi sono destinati ad aumentare, non in modo vertiginoso, ma aumenteranno, e i vaccini per questo genere di virus hanno dimostrato di non essere un ottimo strumento di contrasto perché spesso risultano deboli e non efficaci.

Dunque siamo spacciati? No, può essere una storia a lieto fine, ma è necessario che si verifichino diverse condizioni perché accada.

Se è vero che il virus è abilissimo a passare da un animale all’altro è anche vero che si tratta di un virus con un fattore di riproduzione abbastanza basso: ogni contagiato può a propria volta contagiare massimo altri due soggetti, e se vi sembra tanto sappiate che alcuni virus sono capaci di un contagio pari a 1:30, e che la “malattia del sudore” di cui si parlava all’inizio portava a morte quasi immediata.

Cosa si può fare?

È importante che i casi vengano isolati e trattati, anche perché si può guarire, anzi si guarisce, ed è importante che i casi vengano gestiti in modo completo, perché dopo la guarigione il virus scompare completamente dal corpo dopo una ventina di giorni.

Un’altra importante misura consiste nell’azzerare i fattori di rischio rappresentati dalla movimentazione di esseri umani da paesi a rischio, cosa che per qualcuno oggi è un ottimo argomento di speculazione politica, ma di fatto rappresenta lo strumento migliore per far cessare i contagi tra aree geografiche del mondo lontane tra loro.

Ultima cosa: la biosicurezza! È bene che questi paesi capiscano che prima di copiare le borse Gucci e il parmigiano, prima di pensare ad imitare il peggior capitalismo occidentale, sarebbe il caso che esportassero i nostri modelli di sanità pubblica, che smettessero di mangiare animali ed altri alimenti che sono delle bombe biologiche.

I Medici Veterinari, nello spirito della One Health, insieme ai medici e a tutto il personale sanitario accettano l’ennesima sfida, e la vinceranno! Ma ricordiamocene tutti la prossima volta che in nome di un finto pensiero solidale difenderemo tradizioni alimentari e igieniche indifendibili con stupide frasi come: “è la loro cultura, che ci fa?”, ci fa! Ci fa eccome!