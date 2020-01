Bimbi troppo arrabbiati. Un percorso per educare a gestire le emozioni e le relazioni sociali

Aggressività, provocazione e rabbia che si trasformano in comportamenti problema, socialmente inaccettabili sono tra i più frequenti motivi di accesso ai servizi per l’età evolutiva. Genitori e insegnanti registrano l’insorgenza di atteggiamenti inadeguati già in fasi precoci dello sviluppo.

Ma quali sono i motivi di tali condotte aggressive?

Spesso nascono delle vere e proprie lotte tra genitori e scuola, per stabilire di chi sia la colpa, che si rivelano una vera e propria perdita di tempo utile alla risoluzione di tale disagio vissuto in particolar modo dal bambino. Disaccordi e accuse rivolte ai genitori, per non essere riusciti ad educare i figli, si trasformano in convinzione anche negli stessi poiché nessuno riesce a dare loro una spiegazione del perché il proprio figlio sia così. Ma proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Tra i fattori di rischio sono incluse, prima di tutto, le caratteristiche biologiche presenti alla nascita, geni o insiemi di geni. Questa predisposizione interagisce con il contesto in cui vive il bambino (genitori, famiglia, comunità di appartenenza) fino a condurlo verso lo sviluppo di un disturbo del comportamento dirompente in età evolutiva.

Le forti reazioni fisiologiche e cognitive sono correlate a situazioni che questi ragazzi percepiscono come stressanti, frustranti o provocatorie, pur non essendo tali e pertanto accade frequentemente di distorcere i significati profondi delle esperienze personali.

Per servirci della neurobiologia la reazione è guidata da un’attivazione dell’amigdala che avvia un’immediata risposta di “attacco/fuga”, attraverso il sistema nervoso simpatico.

Più nello specifico, esiste un modello teorico formulato da Lochman e Lenhart, 1993 e Lochman e Wells, 2003 che analizza le variabili che interagiscono nella “situazione problema”:

-Lo stile cognitivo di valutazione (Appraisal);

-L’attivazione fisiologica indotta (Arousal);

-La risposta comportamentale attuata per fronteggiare la situazione (Problem Solving)

Diversi studi sul trattamento di problemi connessi alla rabbia e all’aggressività hanno confermato l’efficacia degli interventi di tipo cognitivo-comportamentale. Tale metodologia insiste sull’analisi di emozioni, pensieri (o schemi cognitivi) e comportamenti in modo attivo.

Il Coping Power Program (CPP) è un programma di intervento di prevenzione secondaria e trattamento multimodale di comprovata efficacia (Lochman e Wells, 2004; van de Wiel et al., 2007; Zonnevyelle-Bender et al., 2007) rivolto alle famiglie e ai bambini di età compresa tra i 7 e i 14 anni per la gestione ed il controllo dell’aggressività, dell’impulsività e della rabbia, è attualmente applicato in numerosi contesti clinici europei.

Questo modello teorico considera l’aggressività del bambino come il prodotto tra fattori di rischio ambientale, sociale e familiare (presenza di conflitti nella coppia, disturbo dell’umore nella madre, stili educativi eccessivamente permissivi o al contrario autoritari, contesti di deprivazione ecc).

Il trattamento è multimodale e viene effettuato in setting di piccolo gruppo. Gli obiettivi di intervento sono il riconoscimento, il sostegno e la modulazione dei segnali fisiologici riguardanti le emozioni, con particolare attenzione alla rabbia. Ancora, il training e orientato alla comprensione del punto di vista altrui (perspective taking), l’acquisizione di strategie di autocontrollo e problem solving attraverso il consolidamento e la generalizzazione di abilità sociali.

Durante gli incontri si utilizzano contratti comportamentali (“traguardi”) in cui vengono stabiliti obiettivi minimi (individuati durante il confronto con insegnanti e genitori) al cui raggiungimento è associato un sistema a premi. Il Coping Power Program prevede una parte dedicata ai bambini ed una dedicata ai genitori.

Nella parte di intervento dedicata ai più piccoli i principali strumenti utilizzati sono il role-playing (gioco di ruoli) ed i “termometri della rabbia”. Inoltre all’interno delle sessioni di training vengono inserite numerose attività di “provocazione strutturata” in cui alcuni partecipanti del gruppo diventano attivatori emotivi per altri partecipanti che in quel momento dovranno allenarsi all’auto-controllo. Nel protocollo è anche previsto l’allenamento a casa, attraverso l’utilizzo di homework che saranno oggetto di confronto nella seduta successiva.

Per i genitori invece vengono attivate sessioni di gruppo (Parent Training) con l’obiettivo di sviluppare e potenziare le competenze genitoriali.

Il confronto con il professionista è un metodo utile per chiarire e comprendere più nello specifico cosa sta vivendo il bambino in quel momento della sua vita. Una figura di riferimento per i genitori e per la scuola unita ad un intervento precoce servono a prevenire la possibile evoluzione in quadri clinici più complessi.