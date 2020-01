24liveSchool, Nonno mi racconti i tuoi anni al liceo? intervista al prof. Gino Trapani

Nonno dimmi: come sono stati i tuoi anni al liceo?

Ho frequentato il liceo–ginnasio Luigi Valli dall’ a. s. 56/57 e mi sono diplomato nel 1961, due mesi prima di compiere 18 anni. Allora il liceo era ospitato nell’edificio del convento dei Basiliani che sorge sulla collinetta che si trova alle spalle della chiesa dell’Immacolata. Per accedervi accanto alla chiesa c’era (e c’è ancora) un vicolo che si inerpica sulla collina a metà del quale si trovava un ovile di pecore, il cui olezzo “inebriava” chiunque passasse.

L’edificio era stato costruito alla fine del 1700 quando i monaci Basiliani si erano trasferiti a Barcellona da Gala (dove risiedevano dal medioevo, da quando la contessa Adelaide, moglie del conte Ruggero, aveva firmato il Diploma di riedificazione del monastero dopo la cacciata degli Arabi dalla Sicilia).

Al piano terra c’era una porta piuttosto sgangherata, attraverso la quale si accedeva dal Convento nella sacrestia della Chiesa attigua (che era chiusa). In quella stanza, dove qualcuno di noi riusciva ad entrare durante la ricreazione, ricordo che c’erano delle scaffalature con antichi libri impolverati. Stare in quell’edificio era come tornare indietro di alcuni secoli.

Negli anni cinquanta a Barcellona non c’era un altro istituto superiore oltre il liceo classico (che era stato istituito nel 1931). Normalmente c’erano tre corsi (A-B-C). Nell’aula del ginnasio c’erano vecchi banchi di legno, la cattedra era posta su una pedana di legno e la lavagna era di ardesia incorniciata nel legno.

Com’era composta la tua classe?

Era una classe mista di circa 25 alunni. Fino al primo liceo io, come molti compagni, andavo a scuola con i calzoni corti. Tra di noi c’era spirito di compartecipazione. Durante la versione di latino i compagni portavano la carta carbone e io passavo la copia della traduzione (il secondo foglio del mio quaderno era stato prima punteggiato con uno spillo, per facilitarne lo strappo senza provocare rumore).

Facevamo l’educazione fisica nel pomeriggio, nel cortile della scuola media Verga. Molti di noi maschi partecipavano alle gare di atletica. Io sono risultato primo un paio di volte nella corsa campestre e ho partecipato per due anni alle gare provinciali in rappresentanza del Liceo Valli. A Messina sono arrivato primo in una gara di corsa campestre svolta nelle campagne intorno all’Istituto Agrario di San Placido.

Com’ erano i tuoi insegnanti?

Autorevoli: esigevano comportamenti rigorosi, ma erano visti da noi con rispetto e nessuno si sognava di criticarli. Particolarmente rigidi erano i miei professori di matematica e di greco. La nostra classe doveva fare la versione di greco in una sola ora e nessuno si lamentava.

Il professore di filosofia preferiva che studiassimo sugli appunti della sua lezione, piuttosto che sul libro di testo. Così, prendendo appunti, mi sono abituato a scrivere velocemente, sintetizzando e cogliendo il senso del discorso ascoltato.

Quando e per quanto tempo hai insegnato al “Valli”?

Ho insegnato negli ultimi vent’anni della mia carriera scolastica, dalla metà degli anni ’80 in poi. Dal 1968 il liceo si era trasferito nella nuova sede attuale.

Quali sono stati gli eventi più significativi in questi vent’anni?

Oltre a svolgere i programmi tradizionali di Italiano e Latino, ho sempre cercato di far conoscere agli alunni il patrimonio culturale del nostro territorio e i personaggi che si sono distinti per la loro attività culturale, mettendola in relazione con la cultura e la storia nazionale e internazionale.

Ho aiutato gli alunni di tutto il liceo a pubblicare dei giornali scolastici “Iride” e “L’araldo di Longane” (in greco Longhenàion demòsios).

Ricordo che una volta ho portato gli alunni della 2B sulla sommità della collina di Monte Sant’Onofrio, che sorge alle spalle dell’Acquaficara, dove si trovano i resti di una cinta muraria che secondo l’architetto Pietro Genovese è riconducibile all’insediamento siculo-greco di Longane.

Ho coinvolto gli alunni nelle numerose manifestazioni che in occasione del Premio Nazionale di Poesia si sono svolte a Barcellona per ricordare il poeta nostro concittadino Bartolo Cattafi, facendo loro recitare delle sue poesie e cercando di far capire il linguaggio della poesia contemporanea. Ho fatto conoscere altri siciliani, artisti e scienziati (tra cui i barcellonesi Sandro Manganaro, Carmelo Genovese, Nino Pino Balotta, Nino Leotti, Michele Stilo, Emilio Isgrò, Melo Freni, Filippo Minolfi, Sebastiano Genovese, …), i nostri tre Musei (Cassata, Epicentro e Jalari), eccetera.

Ricordo che ho stimolato i miei alunni a fare ricerche sul Futurismo siciliano, li ho guidati nella visita di una Mostra a Palermo e nell’organizzare una esposizione nel nostro Liceo, con documenti sull’attività futurista del nostro concittadino Nino Pino Balotta e di Guglielmo Iannelli, che viveva a Terme Vigliatore nella villa “il Mamertino”, dove ospitò tra gli altri Filippo Tommaso Marinetti.

Tra i vari eventi ricordo che – mentre ero vicepreside – nel 1994 abbiamo commemorato Luigi Valli, al cui impegno si deve l’istituzione del nostro Liceo classico. Fu docente e grande studioso di Dante, marito di Angelica Picardi, nobildonna messinese, la cui famiglia possedeva dei feudi a Barcellona e trascorreva l’estate nella nostra città, dove aveva una villa, situata nella parte bassa della via che fu intitolata al re d’Italia Umberto I°, dopo la sua uccisione nel 1900. (In precedenza tale strada si chiamava “Via Villa”). I miei alunni hanno partecipato alla manifestazione leggendo alcuni brani di critica dantesca e una poesia dedicata dal Valli al cognato Vincenzo Picardi, morto a Caporetto nel 1917. Al convegno – oltre i relatori – sono stati invitati anche i nipoti di Valli (abitanti a Terni). In quella occasione in omaggio a Luigi Valli abbiamo fatto collocare nel corridoio una nuova lapide di marmo assieme a quella che si trovava nel vecchio edificio e per vari anni era rimasta depositata in un sottoscala della nuova scuola.

Sempre negli anni ’90 ho fatto in modo che si svolgessero nell’aula Magna del Liceo incontri culturali, organizzati dal CRAUS (Centro Ricerche Attività Umane Superiori) di cui il presidente era il dottor Carmelino Genovese, nostro concittadino, che ha contribuito in Italia a diffondere i primi esperimenti di arte, grafica e musica con il computer e che in quelle occasioni si è intrattenuto con gli alunni.

