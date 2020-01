24liveSchool, la festa di San Sebastiano: una tradizione dall’antico sapore

Anche quest’anno, come accade ogni anno sin dalla seconda metà del 1500, il 20 Gennaio, la città di Barcellona Pozzo di Gotto ha reso omaggio al suo Santo Patrono, San Sebastiano martire.

La festa in onore del Santo, dal carattere fortemente folkloristico, sembra affondare le proprie radici nel 1575, anno in cui infuriò la peste e in molte città siciliane Sebastiano venne invocato contro la terribile epidemia. Non ha fatto eccezione la città del Longano, nella quale venne eretta una grande chiesa a lui dedicata nell’allora denominata contrada Bassalona, dipendente da Castroreale, affinché proteggesse i paesani dalla peste. Nella basilica minore di S. Sebastiano, in piazza duomo, nel cuore della città, è custodita un’inestimabile reliquia; osso dell’avambraccio del santo martire, anche detto “Brazzu di San Bastianu” e spesso citato in detti popolari come “Ci voli u brazzu di San Bastianu!”, per invocare aiuto.

Il luogo di culto è documentato a partire dal 1592, è stato poi riprogettato nel 1650 dagli architetti Andrea Suppa e Nicola Francesco Maffei. L’attuale edificio, ispirato alla Basilica di Sant’Andrea della Valle a Roma, in stile neo classico, a croce latina, a tre navate, con volta a botte nell’ampia navata centrale, risale invece al 1932 ed è opera dell’architetto Barbato, collaboratore di Giovanni Battista Milani.

Barcellona condivide il suo patrono con circa 144 altri comuni sparsi in tutta Italia (uno dei più onorati nel Bel Paese) e ben altri 8 in provincia di Messina, fra i quali Mistretta e Tortorici, che onorano il proprio patrono ben due volte l’anno, il 20 Gennaio e poi ad Agosto; Tortorici festeggerà ancora San Sebastiano la prossima domenica (l’ottava). La città del Longano ad Agosto festeggia invece l’altro grande protettore dalla peste e dalle altre epidemie, San Rocco, con una processione via terra e via mare a Calderà, nelle giornate del 16 e 17 Agosto.

Come da tradizione, i festeggiamenti, presieduti da S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Accolla, I’arcivescovo dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, sotto la cui giurisdizione la città del Longano rientra, iniziano il 6 Gennaio con la discesa del simulacro di San Sebastiano ed entrano nel vivo l’11 Gennaio con la preghiera per la comunità, fino al 20 Gennaio con la messa presieduta dall’Arcivescovo (ore 11,00) e la successiva processione del simulacro del Santo per le vie della città (15,30).

Dopo la processione, i festeggiamenti si protraggono davanti alla chiesa madre, fino a scendere lungo la via Roma (la via principale della città) evie adiacenti, invase da musiche, bancarelle e profumi della tipica tradizione culinaria siciliana. Molte fra queste bancarelle, propongono la “Ciaurrina”, la pasta caramellosa stirata al chiodo tipica barcellonese confezionata durante i festeggiamenti di San Sebastiano, la cui preparazione o meglio, l’iniziale stiratura manuale della pasta di miele, ricorda la tensione dell’arco e lo scoccare delle frecce.

Fino ai primi anni del 1900, durante le processioni del 20 gennaio, era costume lanciare ceci contro il simulacro del Santo quale forma devozionale e come atto liberatorio dai peccati, usanza non più permessa dalle autorità ecclesiastiche. Altro aspetto antropologico intrinseco al gesto è la forma di ringraziamento per aver sfamato prigionieri e poveri di Roma, nondimeno, per l’opera evangelizzatrice condotta a costo del supremo sacrificio. Legato ai ceci il consumo consueto durante i festeggiamenti paesani di calia, simenza, nocciole, arachidi, pistacchi, sesamo, gelatine, torroni e dolciumi vari.

San Sebastiano, insieme a San Rocco, viene invocato contro la peste e altre epidemie perché l’agiografia sostiene che sopravvisse alle frecce (morì infatti fustigato in una seconda condanna di Diocleziano) del primo martirio in Palatino, così come San Rocco sopravvisse alla peste.

Per ogni barcellonese il 20 Gennaio segna anche la fine delle festività natalizie, che, in città, si protraggono proprio fino alla festa del Santo Patrono.

Dauccio Francesca

II G IC D’ALCONTRES