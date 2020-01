Sul palco del Petrolini le commedie di Pirandello e De Filippo

La compagnia TaliArti spettacoli propone domenica 2 febbraio sul palco del piccolo teatro Petrolini due atti unici che metteranno insieme uno dopo l’altro due capolavori di Luigi Pirandello e Eduardo De Filippo. Con ritmo, fantasia, ironia e grande tecnica, chi sarà presente allo spettacolo potrà vivere un percorso costruito appositamente per approfondire la storia di questi due autori straordinari. I due anni unici saranno Cecè di Luigi Pirandello, che narra, in maniera insolitamente comica per lo stile del drammaturgo, la storia di un viveur, Cecè, capace di imbrogliare la gente senza farsi alcuno scrupolo. La commedia di Eduardo De Filippo è invece Amicizia, che appartiene alla maturità dell’attore e regista e narra la storia di Bartolomeo, anziano possidente in fin di vita, accudito dalla sorella Carolina nella loro casa di campagna.

Cecè sarà interpretato da Salvatore Sacco, Salvo Maiorana e Tania Alioto, mentre Amicizia vedrà in scena Emanuale Mendolia, Nino Pollicina e Giuseppe Pollicina.