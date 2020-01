Stroncato da un infarto il dott. Vito Russo, il messaggio dei colleghi del PTE di Santo Stefano di Camastra

Lo aspettavano stamattina in servizio sull’ambulanza del 118 con sede a Santo Stefano di Camastra, dove operava come medico a bordo. Vito Russo, 55 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, figlio del medico Antonio Russo, purtroppo è invece stato stroncato da un infarto nella notte. E’ stata inutile la corsa all’ospedale di Patti, dove è attiva l’unità emodinamica, perchè tra il dolore di parenti e amici il suo cuore non ha retto ed ha smesso di battere all’alba di oggi.

La notizia si è diffusa rapidamente anche nella città del Longano, dove la famiglia Russo è molto conosciuta, sia per l’attività di medico condotto del padre Antonio, sia per quella dei figli Vito, Paolo e Margherita, che hanno tutti intrapreso la carriera nell’ambito sanitario. I colleghi del PTE di Santo Stefano di Camastra hanno voluto ricordarlo con un messaggio: “Caro dottore, amico e collega, hai reso migliore questa terra e noi oggi tributiamo al tuo impegno la nostra ammirazione. Nella vita siamo di passaggio, e questo lo sapevi meglio di chiunque altro. La tua testimonianza, il tuo impengo, i tuoi risultati restano nel nostro cuore, ma soprattutto nei ricordi dei pazienti che hai trattato e amato sopra ogni cosa“.

Lo sconforto ha attanagliato quanti hanno conosciuto la dispobilità di Vito Russo e della sua famiglia. Vito, oltre ad essere medico, coltivava sin da giovane anche la passione per la musica. Lascia in tutti coloro che lo hanno conosciuto un ricordo del suo modo pacato e garbato di affrontare la vita. La redazione di 24live e soprattutto il direttore Giuseppe Puliafito, che ha condiviso molti momenti spensierati con lui, si unisce al dolore della moglie, del figlio e di tutti i familiari.

I funerali si terranno sabato 1 febbraio alle 15 nel Duomo di Santa Maria Assunta.