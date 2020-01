Sabato sera la seconda puntata di “Attenti a quei due”: sul palco l’on. Galluzzo e l’imprenditrice Stefania Gemelli

Torna con la seconda puntata l’appuntamento del talk show “Attenti a quei due”, condotto da Francesco Chianese, prodotto dall’associazione Ettore Petrolini e registrato sabato sera alle 20 al piccolo teatro Petrolini di contrada Nasari.

Per il secondo incontro a raccontare la loro vita privata e professionale saranno come ospiti il deputato regionale Pino Galluzzo e l’imprenditrice Stefania Gemelli. Per le ditte che operano sul territorio ad essere premiata sarà l’antica pasticceria e gelateria Freni di via Garibaldi, come quella che opera da più anni in città con la stessa gestione familiare tramandata da padre in figlio.