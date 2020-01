Furnari, cyberbullismo a scuola: Francesco Pira incontra genitori e docenti

Il sociologo e docente di comunicazione all’Università di Messina, Francesco Pira, domani alle 16.30 sarà relatore di una conferenza sul tema del cyberbullismo, organizzata presso la Scuola Secondaria di Furnari. L’incontro è riservato ai docenti e ai genitori degli alunni dell’istituto che ha sede di via Dante Alighieri e fa parte dell’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia di cui è Dirigente Scolastico la professoressa Rosa Vittoria Arnone.

Il professore Pira, coordinatore didattico del Master in Social Media Manager presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, ha svolto un’intensa attività di ricerca e scritto saggi e articoli scientifici sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Negli ultimi anni ha inoltre tenuto numerose conferenze in Italia e all’Estero. Si occupa anche di formazione non soltanto con gli studenti delle scuole, ma anche con docenti e genitori, partecipando anche a specifici progetti come quello proposto dall’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia, presso la sede di Furnari.