Disagi all’ingresso della scuola materna De Gasperi, la segnalazione dei genitori

I genitori dei bambini che frequentano la scuola materna De Gasperi di via Verdi, alle spalle della scuola primaria Capuana, hanno segnalato il disagio legato ad una perdita d’acqua proprio all’ingresso dell’istituto. “Da circa un mese scorre acqua bianca di continuo davanti al cancello di via Verdi. La dirigente ha segnalato il problema agli uffici comunali, che hanno inviato gli operai per verificare il problema. E’ stato effettuato uno scavo proprio all’interno del cortile, per individuare la perdita nella condotta idrica, ma senza risultati, perchè non si è ancora capito da dove esce l’acque e non si è fermata la perdita, con l’ulteriore pericolo creato dalla voragine creata in questa fase di lavoro a ridosso dalla scale d’emergenza, da dove scendono i ragazzi della scuole primaria per andare in palestra e dove transitano i bambini dai 3 ai 5 anni che frequentano la scuola materna”.

L’assessore Tommaso Pino, a cui è affidata la delega alle manutenzioni negli edifici pubblici. ha assicurato che a breve la situazione sarà risolta e che il problema è stato proprio quello di individuare il punto esatto in cui si è verificata la perdita.