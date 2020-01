A Terme Vigliatore si costituisce il gruppo “Moderati con Tommaso Calderone”

I Consiglieri Comunali di Terme Vigliatore, Emanuela Ferrara, che ricopre la carica di presidente del civico consesso, Fabio Valenti e Francesco Canduci hanno costituito ufficialmente il gruppo denominato Moderati con Tommaso Calderone. I tre esponenti eletti nella lista che ha sostenuto il sindaco Domenico Munafò dichiarano di condividere il progetto politico dell’on. Tommaso Calderone, capogruppo all’ARS di Forza Italia.

“Con la formazione del gruppo “Moderati con l’Onorevole Tommaso Calderone” – affermano in una nota i consiglieri Ferrara, Valenti e Canduci – nel rigoroso rispetto delle proprie identità ed appartenenze politiche, riconoscendo il peso della responsabilità di essere stati eletti dai cittadini quali rappresentanti in seno al Consiglio Comunale, sentendo di dover dare adeguate garanzie sul governo del territorio, palesando la comunione di intenti, frutto di un costante confronto e dialogo finalizzati a decidere per il meglio dei cittadini stessi, intendono chiarire la loro posizione e il loro ruolo all’interno del civico consesso e rassicurare i cittadini, le cui esigenze ed istanze sono assolutamente prioritari per i sottoscritti, che portano avanti una sana politica, scevra di ogni deleteria ambizione personale e che punta ad un decisivo cambio di passo tale da agevolare lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, incentivare il turismo e favorire l’introduzione di nuove tecnologie al servizio dell’agricoltura al fine di dare un ulteriore impulso al settore vivaistico che, ad oggi, grazie alle capacità, i sacrifici e la lungimiranza degli imprenditori agricoli, rappresenta la principale risorsa economica del territorio”.

Il gruppo continuerà a sostenere l’amministrazione Munafò, avendo condiviso le scelte del gruppo consiliare di maggioranza, tra cui atti fondamentali quali la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, bilanci previsionali e rendiconto per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

I tre consiglieri però si tolgono alcuni sassolini dalle scarpe, sottolineando “con rammarico e diversamente da quelli che erano gli auspici all’alba della nuova legislatura, una totale assenza di dialogo politico preventivo alle scelte condotte in seno all’esecutivo, di cui sconoscono i contenuti, oltre che la carente comunicazione preventiva alle proposte di deliberazione da sottoporre all’organo consiliare, pronte e confezionate per essere votate. Troppo spesso si ricorre al “metodo” che vede il Sindaco quale interlocutore di ogni Consigliere, mediante consultazioni individuali. Naturalmente non si tratta di una mancanza di fiducia nei confronti del Sindaco, ma certamente questo comportamento non agevola la collegialità che dovrebbe appartenere ad una squadra e pertanto impedisce un andamento sereno dell’amministrazione”.

I componenti del nuovo gruppo hanno criticato alcuni passaggi istituzionali dell’attuale maggioranza, ricordando la conferenza stampa del Sindaco prima del Consiglio Comunale del 14 gennaio, in cui è stato richiesto l’azzeramento di tutte le cariche istituzionali, seguita poi dalle sole dimissioni dell’assessore Nino Mandanici, ma anche la dichiarazione di disconoscimento di Capogruppo nei confronti di Fabio Valenti da parte di quattro consiglieri, in assenza di una preventiva riunione di maggioranza che tenesse conto del parere dei Consiglieri Duci e Ferrara. “Questi fatti non sono di buon auspicio per il futuro e non potrà essere trovato in un gruppo di consiglieri, che svolgono il loro ruolo secondo coscienza, l’alibi per la mancata esecuzione dei punti del programma, ancor di più se l’intento è di porli ai margini del progetto politico, temendo che l’amministrazione portata avanti da pochi prescelti possa essere “condizionata” dalla forza di un gruppo. L’ufficializzazione della condivisione da parte dei sottoscritti del progetto politico dell’On.le Tommaso Calderone diventa garanzia della presenza di un gruppo solido in consiglio comunale, che osserverà e valuterà di volta in volta l’operato e le proposte dell’amministrazione, pronto alla critica, comunque costruttiva, nel momento in cui le proposte non risponderanno alle esigenze dei cittadini“.