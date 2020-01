Pallavolo, la Play Volley torna al successo col Roccalumera

E’ arrivato subito il riscatto per la Play Volley Barcellona nel torneo di serie D femminile. Dopo il passo falso casalingo della scorsa settimana, seppur con qualche iniziale patema d’animo di troppo, la squadra barcellonese riesce ad aver la meglio sulle padrone di casa, guidate da Mister Pippo Giorgianni.

Ad inizio gara, le ragazze del Longano appaiono contratte e fallose nella prima fase e alla fine di un set equilibrato le padrone di casa riescono ad allungare il passo fino alla conquista la parziale con il punteggio di 25-23.

Dopo la strigliata di coach Fazio, al cambio campo, la barcellonesi cambiano il passo e vincono nettamente i tre set successivi (10-25, 11-25, 14-25) che li portano alla vittoria per 1-3

L’obiettivo era rialzarsi e così sono giunti 3 punti fondamentali per una classifica, che vede Barcellona sempre in vetta, ma con una graduatoria che è stata ridisegnata totalmente, a causa del ritiro in corso d’opera dell’Accademia Volley Caltanissetta. Sono stati infatti tolti a tutte le squadre i punti conquistati contro la squadra nissena, perchè il ritiro è avvenuto nel corso del girone di andata. Al turno di sosta già previsto nel calendario di inizio stagione, si aggiungerà per tutte le squadre un ulteriore giornata di stop in quello che era il turno destinato alla gara con il Caltanissetta.

E sarà proprio la Play Volley, nella prossima giornata, ad osservare la sosta come da calendario, prima del derby contro l’Oliveri in programma domenica 9 Febbraio all’Aia Scarpaci.

Roccalumera Pallavolo A.s.d. – Play Volley Barcellona 1-3 (25-23, 10-25, 11-25, 14-25)

Roccalumera: Barbera, Cavallaro, Mantilina, Dilami, Messina, Caspanello, Bombaci, Leone, Frazzica, Maccarrone, De Francesco (L). All. Giorgianni

Play: Genovesi C., Ragusi, Ferrara, Puliafito, Genovesi M., Cicero, Oliva, Benedetto, Isgrò, Conti, Manuguerra, Manfrè (L1), Tuijri (L2). All. Fazio. Ass. Foti

Arbitro: Grimaldi Dalila (ME).