Legambiente denuncia il danno ambientale lungo il corso del Torrente Mela

La Legambiente Sicilia ha presentato un esposto al Ministero dell’Ambiente per denunciare le condizioni di abbandono in cui si trova il corso del torrente Mela, invaso da discariche abusive a cielo aperto, che rischiano di diventare una bomba ecologica. L’attenzione degli ambientalisti arrivato nei giorni in cui è balzato all’onore della cronaca nazionale la scoperta dell’enorme discarica a cielo aperto sita sul litorale di ponente in Comune di Milazzo. Il documento è stato sottoscritto dal presidente nazionale Stefano Ciafani, dal presidente regionale Gianfranco Zanna e dai presidenti dei circoli del Tirreno Pippo Ruggeri e del Longano Carmelo Ceraolo

“Già nel lontano 2003 il Comando provinciale dei Carabinieri di Messina, in collaborazione con il comando di Barcellona – ricorda Legambiente – pose sotto sequestro una vasta parte del greto del torrente Mela, un’ampia zona che inizia dal territorio di Santa Lucia del Mela sui Peloritani e dopo 15 km arriva nella costa tirrenica a Barcellona in località Calderà, attraversando i comuni di San Filippo del Mela, Milazzo e Merì. Le indagini individuarono diversi siti che venivano abitualmente utilizzati come discariche abusive di rifiuti speciali e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, e su cui si sarebbe dovuto eseguire uno smaltimento imposto dalla normativa di legge per evitare che le piogge potessero spingerli sino al mare. Nonostante i divieti e le chiusure dei varchi operate dalle autorità, il torrente Mela è stato sempre e continua ad essere tutt’oggi una gigantesca, pericolosa e lunghissima discarica abusiva, con i potenziali rischi per la salute dei cittadini di quel territorio e della tutela del patrimonio ambientale dell’intera area, così vastamente interessata dal problema dell’abbandono dei rifiuti speciali lungo il torrente”.

“Oggi – prosegue Legambiente – appare del tutto evidente che la questione dell’inquinamento sull’area del torrente Mela e del costante scaricamento di rifiuti da parte di criminali organizzati rappresenti una delle più gravi emergenze ambientali e sanitarie siciliane. Una vastissima area è stata trasformata in discarica permanente di materiale di ogni genere, rifiuti speciali anche pericolosi che regolarmente vengono dati alle fiamme determinando enormi pericoli per l’ambiente e la salute delle persone. Sino alla data di sottoscrizione della presente segnalazione, abbiamo contezza che sono attivi e permangono numerosi roghi di cumuli di rifiuti pericolosi in più punti dell’area indicata, e ciò determina una condizione di grave ed attuale pericolo per la salute della collettività. Il nodo critico della questione, come più volte segnalato, rimane quello dei varchi i quali, nonostante le prescrizioni impongano la loro chiusura, oramai risultano aperti e di fatto accessibili da più parti e su differenti aree comunali, al momento che, come già detto e come noto, l’estensione del torrente interessa diversi comuni dell’hinterland tirrenico e della valle del Mela”.

Legambiente Sicilia lancia quindi le sue proposte per affrontare il problema della danno ambientale sul torrente Mela: