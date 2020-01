Le colture resilienti come volano per l’economia del territorio

Il Rotary Club Barcellona ha organizzato, presso l’Auditorium del Parco La Rosa di Barcellona P.G. il convegno dal titolo “Le Vie del Gusto – Le Colture Resilienti veicolo di Economia Sostenibile”.

Il tema affrontato è stato quello della “resilienza”, intesa come la capacità di alcuni tipi di colture locali di resistere fino ad ora agli attacchi imponenti delle colture di massa e delle regole del mercato globalizzato. Allo stesso tempo si è fatto riferimento alle popolazioni dei comuni montani che sopravvivono a fatica all’emorragia demografica.

La serata, introdotta dal co-prefetto del Rotary Club di Barcellona, Nicolò Mazzeo, è iniziata con l’intervento del Presidente del Rotary Attilio Liga e dell’assessore alla Cultura del Comune di Barcellona Angelita Pino.

Sono seguiti gli interventi di Salvatore Bartolotta, Presidente sezione Sicilia dei Borghi più Belli d’Italia, di Giuseppe Simone, Vice Presidente Nazionale Borghi più Belli d’Italia, e di Rosario Gugliotta, Presidente Sezione Sicilia Slow food, introdotti dal moderatore Salvatore Miano, Prefetto Rotary Club Barcellona P.G.

Salvatore Bartolotta, che lavora da anni per la promozione turistica e culturale della sua Novara di Sicilia, comune membro de “I Borghi più Belli d’Italia”, ha affrontato la questione legata alle terapie d’urto contro la sempre continua riduzione di abitanti dei comuni montani. Nel suo intervento Bartolotta ha raccontato di come Novara abbia avuto negli ultimi anni la capacità di riconoscere alcune proprie peculiarità commerciali nello specifico con il prodotto caseario tipico noto come Maiorchino, e di come tutto ciò che è legato a questo formaggio, incluso il tradizionale gioco del “lancio del Maiorchino”, sia stato messo a sistema, e sia stato creato un modello economico e di attrattiva turistica per il territorio.

Giuseppe Simone, ex sindaco di Montalbano Elicona, comune che nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento di Borgo più Bello d’Italia, ha sottolineato come sia necessario creare aggregazione attorno ad una comunanza di esigenze e di caratteristiche simili. Ha quindi raccontato come è nata l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia, un felice connubio di intenti, di scelta del nome, e della buona comunicazione. Simone ha poi sottolineato il rischio della riduzione della popolazione dei borghi montani, che fanno da corona al territorio dei paesi a valle. “C’è il rischio – avverte – che minore attenzione sul territorio a monte, e quindi minore manutenzione, si trasformi in una maggiore probabilità di eventi idrogeologici, che rendano ancora più vulnerabili i territori a valle”. L’esempio concreto di questo timore sono stati gli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito anche Barcellona.

Rosario Gugliotta, presidente di Slow food, ha chiuso l’incontro contestualizzando la filosofia Slow Food al territorio della provincia di Messina e sottolineando l’importanza cruciale del cibo e di come distrattamente l’uomo moderno metta le scelte legate ad una sana alimentazione in secondo piano. “Le colture resilienti – ha ricordato -rappresentano un grande potenzialità per il territorio. Stiamo portando avanti progetto pilota per la introduzione di una varietà speciale di grano maiorca, grano antico siciliano, nel nostro territorio, e soprattutto rilanciamo la proposta di Slow Food, per una forte sinergia tra la Condotta dei Peloritani Tirrenici ed i Borghi più Belli d’Italia, al fine di creare itinerari del gusto che possano fungere da attrattiva e da volano economico per le comunità residenti”.

Era presenti all’incontro anche i sindaci Alessandro Portaro di Castroreale e Gino Bertolami di Novara di Sicilia, il Vicesindaco di Novara Salvatore Buemi e il presidente della Proloco di Basicò, Filippo Pelleriti.

Durante la manifestazione il Rotary Club di Barcellona P.G. ha avuto il piacere di introdurre un nuovo socio, il Dott. Diego Guarniera, che immediatamente ha svolto parte attiva nel club con un intervento puntuale nel dibattito sul rischio di un’alimentazione non corretta e influenzata dalla pubblicità e dalla moda.