La giornata della memoria celebrata all’IC Terme Vigliatore

“La giornata delle libertà e della memoria” è il titolo della manifestazione organizzata dall’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore che si è tenuta ieri mattina nel plesso della scuola secondaria di Terme Vigliatore.

La manifestazione è stata voluta dal Dirigente Scolastico professoressa Enrica Marano con la collaborazione delle docenti di lettere e soprattutto della referente professoressa Marilena Da Campo. Erano presenti gli alunni della scuola secondaria di Terme compresi i ragazzi della 3^D di Vigliatore e tutti insieme hanno rappresentato i padri costituenti che ebbero il compito di redigere il testo della costituzione italiana.

Ha aperto i lavori la professoressa Marano: “Ho pensato di consegnare a voi studenti la copia della Costituzione Italiana gentilmente donata dalla Famiglia Trovato – ha esordito – proprio in questa giornata e non in qualsiasi altra, poiché un filo rosso lega la storia dell’Olocausto ebraico con la genesi della nostra repubblica. Noi oggi infatti “ricordando” le atrocità compiute dai nazisti, celebriamo la vittoria delle libertà e dell’esercizio della democrazia affinché quell’inferno in terra non accada mai più. E’ avvenuto ieri nell’indifferenza del mondo (perché in molti sapevano) e purtroppo avviene oggi con i migliaia di morti nel mediterraneo e in tantissime parti del mondo, dove migliaia di persone vengono trucidate nel silenzio di tutta la comunità internazionale. Come ci si difende? Esercitando la propria libertà di pensiero e difendendo tutte le libertà dell’uomo, quella fisica, quella di opinione, quella morale, quella religiosa. La nostra Costituzione nasce per questo perché, come scrisse Piero Calamandrei, la Costituzione è “lo spirito della Resistenza tradotto in formule giuridiche”. Ecco il suo messaggio finale: “L’uomo deve andare oltre la mera istintività, la libertà non è fine a se stessa, bensì ha senso se condivisa in uno spazio collettivo capace di richiamare l’impegno sociale di ciascuno. Vi raccomando ragazzi, restate sempre liberi di pensare con la vostra testa e rispettate sempre il pensiero dell’altro anche se è opposto al vostro… solo così avremo la certezza che mai più quell’orrore potrà accadere”. Subito dopo i ragazzi delle terze classi della media di Terme e Vigliatore hanno dato vita alla drammatizzazione che si è imperniata sulla importanza degli articoli 1, 2, 3, 8 e 12 della nostra costituzione. In particolare si è parlato dell’articolo 3 con riferimento alla giornata della memoria.

Questo tema è stato affrontato anche dall’assessore Anna Elisa Imbesi con dovizia di particolari e spiegazioni soprattutto sull’importanza dello stesso articolo in merito all’uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di razza, sesso, religione e lingua.

I ragazzi e i docenti hanno voluto sottolineare l’importanza delle libertà e della memoria portando in scena il testamento di Primo Levi. E’ stata recitata la poesia di quest’ultimo “se questo è un uomo” e letta una lettera di uno studente ebreo bergamasco deportato ad Auschwitz nel 1942. E’ stata anche descritta l’importanza del discorso che Piero Calamandrei fece sulla costituzione ai ragazzi del 1955 sulla costituzione. Altro elemento momento importante della recita è stato il riconoscimento in Italia del pluralismo religioso.

A conclusione alcuni ragazzi, di diversa etnia ed appartenenza religiosa, hanno sfilato nella sala. Poi, tutti insieme, con la banda italiana che scendeva sulla sala, hanno cantato l’inno di Mameli. E’ stato un momento molto toccante della manifestazione che ha fatto riflettere ancora di più sull’importanza di questa manifestazione.