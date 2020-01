Amministrative 2020, a Palermo si definiscono le scelte nel centrodestra

Si scaldano i motori della politica in vista delle elezioni amministrative che si terranno a Barcellona Pozzo di Gotto e nei comuni siciliani probabilmente nella prima decade di maggio.

Entro le prossime settimane si dovranno delineare schieramenti e coalizioni, con l’incognita principale legata alla possibilità di trovare una convergenza nell’area di centrodestra, tra i partiti ed i movimenti che fanno riferimento sopratutto ai tre deputati regionali del territorio, Tommaso Calderone di Forza Italia, Pino Galluzzo di Diventerà Bellissima e Antonio Catalfamo recentemente transitato da Fratelli d’Italia alla Lega di Salvini. Se tra Calderone e Catalfamo è stato sancito un patto che entrambi definiscono di ferro in vista delle amministrative, non si può dire la stessa con con Galluzzo, che ha ribadito in più circostanze la disponibilità al dialogo, che garantisca il giusto equilibrio tra le parti. Il recente comunicato dei vertici di Fratelli d’Italia, con la deputata nazionale Ella Bucolo e quella regionale Elvira Amata, hanno chiarito la posizione del partito della Meloni affinchè si trovi un’intesa all’interno del centrodestra. Per sbloccare una situazione di stallo, in questa fase, è probabile l’intervento dei vertici regionali dei partiti, che tutti insieme governano la Regione al fianco di Nello Musumeci. L’auspicio dei responsabili regionali è che si ripeta anche a Barcellona Pozzo di Gotto e possibilmente anche a Milazzo una coalizione che sia lo specchio di quella che sta amministrando la Sicilia. I nodi da sciogliere però sono diversi, considerato che ognuna delle componenti rivendica il suo ruolo e chiede di poter dare un contributo alla definizione delle scelte, sia sul candidato a sindaco, sia sul programma da portare avanti. La partita da giocare sul tavolo regionale non è semplice e sono aperti tutti gli scenari. Certamente un centrodestra compatto su un unico progetto per la città non dovrebbe avere difficoltà a raggiungere il 40 per cento dei consensi ed evitare il ricorso al ballottaggio. Una spaccatura, con due coalizioni che andrebbero a pescare nella stessa quota di elettori di centrodestra, riaprirebbe tutti i giochi ed anche uno schieramento unito nel centrosinistra, con un candidato forte, potrebbe puntare almeno al ballottaggio, con un esito sempre incerto e difficile da prevedere.

Nel centrosinistra l’incertezza regna sovrana e non sono ancora chiari gli equilibri, con il Partito Democratico sempre alla ricerca di un equilibrio interno ed il movimento Città Aperta disponibile al dialogo con il Movimento 5 Stelle, con il Nuovo Psi e con i gruppi di sinistra, per un progetto condiviso da proporre agli elettori. L’impressione è che anche nell’area di centrosinistra si attendano gli esiti degli incontri palermitani perchè confrontarsi con uno o due schieramenti di centrodestra cambierebbe la prospettiva e inciderebbe sulle scelte dei candidati.

In ogni caso la gente non schierata politicamente chiede che l’accordo elettorale non sia fine a stesso, con il rischio di sgretolarsi alle prime difficoltà, ma poggi su un programma condiviso di cose da fare per la città, che sta vivendo un momento di difficoltà, sotto tanti punti di vista. L’esperienza insegna che le coalizioni ampie, ma disomogenee finiscono per non poter lavorare ad una programmazione seria sulle prospettive di crescita economico e sociale di Barcellona Pozzo di Gotto ed a pagarne le conseguenza sono le persone e soprattutto i giovani, pronti ormai con la valigia in mano.

Resta aperta la questione sulla data delle elezioni, che potrebbe incidere sui tempi delle decisioni. L’ipotesi dello svolgimento nella prima decade di maggio potrebbe saltare in ragione della vicenda legata alle consultazioni provinciali, da tenersi entro il 30 aprile, in cui sono chiamati al voto tutti i consiglieri comunali in carica dei 108 comuni della provincia di Messina. Non è esclusa la possibilità di anticipare ulteriormente ad aprile il voto a livello comunale, per consentire a città come Barcellona e Milazzo di non essere penalizzate all’interno dell’organismo provinciale e di proporre le candidature dei componenti dei nuovi consigli comunali.