Alberto Minnella torna in libreria con un noir travolgente

Ho avuto il piacere di dialogare con Alberto Minnella, ospite della libreria Mondadori Bookstore di Barcellona P.G. Alla serata hanno preso parte l’On. Elvira Amata, capogruppo FDI all’ARS, l’Assessore Nino Munafò, il presidente della Pro Loco Flaviana Gullì. La città ha risposto con calore all’invito del giovane scrittore originario di Agrigento e residente a Catania. Alberto Minnella oltre alla passione per le belle storie è un batterista (ha studiato alla prestigiosa scuola di Parigi).

Alberto Minnella, classe 85, ha già all’attivo 3 romanzi che hanno come protagonista il commissario Portanova e sono ambientati nella Siracusa degli anni sessanta e sono editi da Fratelli Frilli.

L’amore è tutto qui invece ha cambiato casa (Bertoni) ed epoca, ma la cornice è sempre Siracusa. Ortigia e i suoi vicoli carichi di storia, affascinanti e profumati di salsedine. La Siracusa del romanzo è una città a due facce: quella turistica di Ortigia, dove ormai anche parcheggiare è diventato un lusso, e quella più cupa, immobile e malinconica.

“L’amore è tutto qui” ha come protagonista Nicola, un ragazzo che per sbarcare il lunario si inventa dog sitter. Mentre è di ritorno con Theo, il cane della professoressa, sente il bisogno di urinare, accende la luce e fa una scoperta orribile: Mimì è accovacciata dentro la doccia in un lago di sangue con le mani amputate. Per lo spavento e il ribrezzo vomita sul cadavere e scappa, senza chiamare le forze dell’ordine. Il suo DNA è dappertutto e diventa immediatamente il primo indiziato. Aiutato dall’avvocatessa Bufalino e dall’ispettore Cannavò, Nicola dovrà, in una corsa contro il tempo, trovare l’assassino, prima che la polizia lo incastri.

Nicola scopre di essere innamorato di Francesca e capisce che la prima cosa che sta facendo nella sua vita con reale impegno è salvarsi dalla galera.

All’omicidio della professoressa, fa concorrenza una nuova indagine che sta portando avanti proprio Cannavò, ovvero il furto di una moto BMW, di proprietà di Schillaci, il figlio di un dentista facoltoso, che però ha una doppia vita, ovvero presta denaro a strozzo. Mentre Nicola sta per essere incastrato per l’omicidio della professoressa, il figlio di Schillaci e proprietario della moto, viene trovato morto. Si tratta di un altro omicidio. Che cos’hanno in comune queste due morti apparentemente distanti?

Nicola è in sostanza un ragazzo interrotto, come lo sono anche gli altri protagonisti di questa storia. A tutti i personaggi manca qualcosa. È anche un romanzo sulla figura materna.

Il romanzo di Alberto Minnella si legge d’un fiato ed è indispensabile come un sorso d’acqua quando lo scirocco imperversa feroce. Un piccolo gioiello da custodire in libreria.