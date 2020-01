Merì, conferita la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre

Il comune di Merì ha onorato il “Giorno della Memoria” con il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio tedeschi durante le deportazioni degli Ebrei italiani.

Il Consiglio Comunale dei Merì, su proposta del Presidente Angelo Pino, ha approvato in seduta straordinaria stamattina all’unanimità la delibera con cui viene conferita la cittadinanza onoraria alla Segre” sopravvissuta ad Auschwitz.

“Ringrazio tutti i Consiglieri Comunali – dichiara il presidente Angelo Pino – per aver accolto la mia proposta, pur essendo un atto formale e simbolico. Questa iniziativa è dettata dalla volontà di esprimere la ferma condanna per gli insulti e le minacce rivolte alla Senatrice Segre e per stigmatizzare ogni atteggiamento e azione che richiamino comportamenti di odio antisemiti e razzisti. Proprio contro questi atteggiamenti, per non dimenticare le barbarie naziste, è stata scelta la data del 27 Gennaio, giorno in cui venne liberato il campo di sterminio di Auschwitz e si celebra la “Giornata della Memoria”.