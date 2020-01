L’impegno sociale ed il teatro uniti per un buona causa

Impegno sociale e teatro si uniscono stasera per ricordare la tragedia dell’Olocausto e per sostenere la ricostruzione di Kangaroo Island, l’isola australiana riserva naturale completamente distrutta dagli incendi che hanno flagellato l’Australia.

Sul palco del piccolo teatro Petrolini saliranno gli attore dell’associazione Tanti Amici, diretti dal regia Giuseppe Pollicina, che proporranno Brundibàr, la favola per non dimenticare il dramma dell’eccidio degli ebrei da parte dei nazisti. L’ingresso sarà libero e si potrà effettuare una donazione volontaria per Kangaroo Island, rispondendo all’appello lanciato dal barcellonese Paolo Puglia, da anni trasferito in Australia, dove gestisce la web-radio RadioBlu Italia.

Sono previsti due spettacoli con inizio alle 18.30 ed alle 20.30