La memoria della Shoah nelle poesie degli studenti delle scuole barcellonesi

I ragazzi della scuole barcellonesi hanno colto l’occasione per esprimere le loro riflessioni sulla Shoah attraverso le poesie presentate nel secondo appuntamento con il concorso organizzato dall’Amministrazione comunale di Barcellona in occasione della Giornata della Memoria. La seconda edizione dell’iniziativa “Una poesia per non dimenticare l’orrore” era dedicata alla tragedia del ghetto di Varsavia, attraverso il ricordo della figura di Janusz Korczak e dell’ultima marcia con i bambini. L’assessore alla cultura Angelita Pino ha annunciato proprio durante l’incontro con studenti la decisione di dedicare proprio al maestro polacco, sacrificatosi con i suoi ragazzi in lager tedesco, una delle scuole materne comunali o uno spazio all’interno di un istituto della città del Longano. Il concorso è stato vinto dalle poesie di Annalisa De Francesco dell’IC Foscolo, di Silvia Alberti dell’IC Capuana e di Chiara Ginevra dell’Itis Lssa Copernico.







La mattinata all’Auditorium del Parco La Rosa ha raccontato la storia del maestro polacco e del suo grande gesto d’amore verso i suoi giovani alunni, condannati a morte dal regime nazista solo perchè ebrei. Hanno affrontato il tema con i loro interventi Maria Rosa Naselli della Biblioteca comunale Nannino Di Giovanni, Salvatore Scilipoti vice presidente della Pro Loco Manganaro e il magistrato in pensione Franco Cassata, con gli intermezzi musicali del m° Antero Arena.







Alle 12,30 si è svolta la consueta cerimonia di deposizione di una corona d’alloro nella targa dedicata a Primo Levi, nell’omonima villa dove è stato costruito il nuovo teatro Mandanici, alla presenza delle autorità civili e militari.