Il comitato civico per il lungomare definisce il proprio organico

Si è costituito ufficialmente il comitato civico spontaneo voluto dai cittadini residenti lunga la fascia costiera che va dal torrente Patrì al torrente Mela.

È stato compiuto il passaggio formale dopo l’incontro avvenuto all’indomani delle devastanti mareggiate dicembrine, nella riconosciuta necessità di creare un soggetto di riferimento popolare di tutta la comunità residente nelle suddette frazioni e dell’intera comunità barcellonesi,

Il comitato civico, nel proprio intento programmatico, punta all’approfondimento e divulgazione delle tematiche e delle problematiche relative all’ambiente. L’obiettivo è difendere e preservare la sicurezza e la salute dei cittadini, nonché ottimizzare la qualità della vita di questi, con particolare riferimento ai disagi ed ai danni derivanti dalla mancata cura e attenzione nella tutela dei beni comuni in ordine alla litoranea, insistente sul territorio di Barcellona P.G..

“Fornire input – come definito nello statuto – (idee, suggerimenti, segnalazioni, proposte, etc…) agli enti locali di competenza, e dare voce alle recenti problematiche riscontrate dopo l’eccezionale mareggiata dello scorso 24 dicembre che ha intaccato le strutture del lungomare nelle frazioni Cantoni, Spinesante, Calderà e Cicerata, e minacciato l’abitato e la strada e la stessa sicurezza pubblica della popolazione. Nello specifico intende stimolare soluzioni ed interventi immediati per arrestare l’erosione nei tratti colpiti dalla mareggiata, sollecitando azioni ed interventi per il ripristino dell’arenile e del lungomare nel rispetto dell’habitat naturale, e attenzionando gli aspetti riguardanti la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, la tutela del territorio, il decoro urbano, ed una efficace ed efficiente prestazione di servizi per la corretta fruizione turistica e balneare di tutta la fascia costiera comunale”.

Il Comitato, la cui adesione è libera e indiscriminata, sorge indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito politico. A comporre il direttivo sono stati individuati i sigg.: Triolo Giusy (Presidente), Nania Candeloro Domenico(VicePresidente), Iacopino Antonino, Rucci Carmelo, Ginebri Guido, Aricò Francesca, Bartolone Gaetano (Consiglieri).