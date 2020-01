Discarica a Ponente, dopo le stime per gli interventi via libera allo stato d’emergenza

Il sottosegretario Alessio Villarosa e la senatrice Barbara Floridia confermano l’attenzione del Governo e del M5S sul grave disastro ambientale provocato dalla discarica sommersa, scoperta dalle mareggiate di dicembre, lungo il litorale di Ponente a Milazzo. “Nei giorni scorsi – affermano – ci siamo messi in contatto con la Protezione civile per conoscere gli ultimi aggiornamenti sulla delibera di Stato d’emergenza. In settimana è terminata la caratterizzazione e, da quello che si apprende, pare che l’estensione totale della discarica sia inferiore del previsto e che soprattutto ci sia parecchia terra. Martedì verrà presentato in Protezione Civile l’intervento di messa in sicurezza per affrontare nell’immediato l’emergenza ambientale. Una volta superata questa fase verranno stimati complessivamente tutti gli interventi di bonifica da effettuare, in modo tale da avere l’esatto importo comprensivo dei lavori già effettuati, per poter deliberare lo Stato d’emergenza nazionale. Tutti ci confermano che su questo tema c’è compattezza tra gli enti e che si sta lavorando molto velocemente per scongiurare nuove emergenze!”.