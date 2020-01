Definito il programma del Carnevale 2020 di Terme Vigliatore

Con un mese di anticipo è stato reso noto il programma del carnevale del comune delle “Terme, dei fiori e dei vivai”. Si inizierà giovedì 20 febbraio alle 16, nei locali della scuola media di Terme dopo è previsto fino alle 20 il “teatro dei burattini” ed il laboratorio teatrale, a cura di Josi Reale. A seguire è programmata la manifestazione “la mascherina d’oro”, dedicata a tutti i bambini, con l’animazione e la sfilata con premi curata da Stella Giunta. Domenica 23, con raduno alle 15 nella piazza dietro il palazzo municipale, avrà luogo la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. Il percorso prevede la partenza dalla via I Maggio, poi via 4 novembre, via 28 giugno 1966 fino a piazza municipio con percorso che sarà ripetuto fino alle 17,30, quando in piazza inizierà l’esibizione di “Luciano Fraita show music live”. A seguire il DJ’s Salvo Alosi e Quintino Addea intratterranno i presenti e durante la serata, tornerà la manifestazione “la gara del dolce carnevalesco”. La sfilata sarà ripetuta martedì 25, con il raduno fissato sempre nello stesso posto ed alla stessa ora, con la replica dello spettacolo del musicista Luciano Fraita e con l’animazione affidata a Stella Giunta. Nei giorni 20,23 e 25 febbraio, nei locali della sala consiliare, dalle ore 16 alle 20, sarà allestita la mostra fotografica dal titolo “la storia del carnevale termense da ieri ad oggi”, insieme alla proiezione di filmati d’epoca, a cura di Santino Buglisi e Pasqualino Materia. “Sarà l’occasione – affermano i curatori – per ricordare la storia dei carri nel comune termale, dal 1993 ad 1998, quando riuscivano ad attirare migliaia di persone, tanto che era diventato un vero appuntamento per tutta la fascia tirrenica, sia per la sfilata sul lungomare Marchesana, che in piazza municipio, dove finiva la sfilata dopo aver attraversato le strade del paese. Un tuffo indietro che può servire da sprone per le nuove generazioni”.

La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Munafò, con l’input dell’assessore Anna Elisa Calabrò, ha visto coinvolte tutte le associazioni presenti nel paese e le scuole di ballo che hanno accettato l’invito. Tutti concordi a volere il ritorno dei carri a Terme, con l’impegno di tutte le frazioni del paese e con la sola voglia di esserci, di partecipare e soprattutto di divertirsi.