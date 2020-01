Il Lions di Barcellona ha effettuato lo screening visivo ai ragazzi dell’IC Capuana

Il Lions di Barcellona è scesa in campo per lo screening visivo contro l’ambliopia ed ha scelto l’IC Capuana, nel giorno dell’open day, per effettuare un controllo sui ragazzi che frequentano o che frequenteranno l’istituto.

Con l’ausilio del camper, donato dai LIONS siciliani alla UIC della Regione Sicilia, ha offerto gratuitamente uno screening oculistico ed ortottico ai bambini della scuola primaria dell’I.C.S. “L. Capuana” e della Scuola Materna “Giardino d’Infanzia” che non si erano mai sottoposti a controllo specialistico.

L’attività, svolta nell’ambito del service distrettuale “I LIONS PER LA SALUTE”, promosso dal Distretto 108YB Sicilia LCI, è stata portata a termine dall’oculista Felice Rao Genovese (Dirigente Medico ASP e Socio del Club Barcellonese) e dall’ortottista Serena De Luca.

“Il nostro club continua ad impegnarsi per il territorio – dice il Presidente Pippo Quattrocchi – offrendo soprattutto ai nostri concittadini risorse messe a disposizione dai singoli soci. In questa occasione esperti professionisti hanno offerto gratuitamente la loro professionalità per un’opera di prevenzione molto importante per i piccoli delle scuole. Sono stati visitati oltre quaranta bambini e alcuni di questi, a cui sono state riscontrate anomalie, sono stati indirizzati ad un livello di controllo più approfondito. Un ringraziamento deve essere indirizzato al Dirigente scolastico Carmen Pino per aver accolto immediatamente la proposta di collaborazione, cogliendone l’importanza. Parimenti devo ringraziare la sezione regionale Unione Italiana Ciechi per aver messo a disposizione, anche in questa occasione, l’unità mobile oftalmica”.