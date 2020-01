Oliveri, un diciottenne esperto del sindaco alle politiche giovanili

Marco Crisafulli, 18 anni, è il nuovo esperto alle politiche giovanile del Comune di Oliveri. Si tratta di scelta all’avanguardia del sindaco Francesco Iarrera e della sua amministrazione, perchè Crisafulli è uno dei più giovani esperti nominati in Italia. “Marco ha appena compiuto 18 anni e, come tutti i suoi coetanei, ha bisogno di fiducia nelle azioni e di conforto nelle cadute. Davanti ad una costante fuga di giovani dalla nostra terra, abbiamo voluto dare un’opportunità ad un giovane ragazzo di impegnarsi per il suo paese”.

Questo è il commento del nuovo esperto: “Crescendo ho capito tante cose tra cui quella che la cultura rende liberi gli uomini, che tendere la mano, ascoltare e regalare un sorriso è la gioia più grande che si possa ricevere al dilà del sentirti dire grazie. Oggi con grande emozione ricevo un incarico importante. I giovani rappresentano il presente e costruiscono il futuro e solo chi è preparato riuscirà a rispondere positivamente. Ringrazio la mia famiglia e chi in questi anni mi ha sempre supportato, guidato e insegnato. Un grazie lo rivolgo in modo particolare all’amministrazione comunale, per aver riposto in me la fiducia e conferito queste responsabilità. Spero di poter riuscire a terminare il mio incarico nel miglior dei modi prendendo in considerazione delle parole di un amico Nella vita bisogna essere bravi a mantenere più del promuovere“.