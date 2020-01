Ditta di Barcellona incaricata dei lavori di contenimento della discarica a Ponente di Milazzo

L’impresa C.T.F. di Barcellona ha avviato i lavori di sistemazione della rete di contenimento dei rifiuti presenti nella discarica messa in luce sulla riviera di ponente sul lungomare di Milazzo. L’obiettivo è che la spazzatura alla prima mareggiata finisca in mare, con tutte le conseguenze di inquinamento ambientale dell’intera litoranea.

L’intervento non appare semplice sia per l’estensione del sito da mettere sotto protezione, sia perché la zona è facilmente “aggredibile” dai marosi e quindi sarà opportuno procedere a delle importanti opere di sicurezza.

L’intervento di somma urgenza sarà comunque seguito dai tecnici della Protezione Civile che ieri sono stati a Milazzo assieme all’Arpa, al Genio Civile e alla Capitaneria di porto in occasione della consegna delle aree.

“La Protezione Civile – ha detto il sindaco Formica – ha fornito tutte le indicazioni necessarie per procedere al contenimento dei materiali riscontrati, al fine di impedire che gli stessi possano essere trascinati in mare. Questo era quanto concordato per l’immediato ma è chiaro che adesso occorre avviare la fase due che è quella della rimozione dei rifiuti. Nel frattempo attendiamo anche l’esito della caratterizzazione dei rifiuti sulla scorta di quanto emerso dalle operazioni di carotaggio effettuate nell’area compresa tra l’incrocio di via Feliciata ed il ponte Mela”.